BMW rappelle plus de 734 000 véhicules. Consultez les rappels de véhicules ici

Selon la National Highway Traffic Safety Administration, BMW rappelle plus de 734 000 véhicules pour diverses raisons.

Pour obtenir une liste complète des rappels ou pour vérifier si votre voiture a besoin de réparations, rendez-vous sur le site Web de la NHTSA pour vérifier les rappels.

BMW procède au rappel de trois véhicules

BMW rappelle 720 796 véhicules car un connecteur électrique mal scellé sur la pompe à eau peut être exposé à l’eau et provoquer un court-circuit. Un court-circuit électrique augmente le risque d’incendie.

Les véhicules concernés par le rappel sont :

Les concessionnaires inspecteront et remplaceront la pompe à eau et le connecteur de la prise si nécessaire, et installeront un écran de protection, sans frais. Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées par la poste le 4 octobre 2024. Les propriétaires peuvent contacter le service clientèle de BMW au 1-800-525-7417.

BMW rappelle également 12 535 véhicules MINI Hardtop 2 portes Cooper SE. Des défauts peuvent survenir au niveau de la batterie haute tension ou du système haute tension, entraînant un court-circuit.

Les concessionnaires fourniront une mise à jour logicielle gratuite. Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées par la poste le 7 octobre. Les propriétaires peuvent contacter le service clientèle de BMW au 1-866-ASK-MINI (1-866-275-6464).

BMW rappelle 1 150 véhicules en raison d’une possible fissure de la poutre longitudinale gauche, compromettant l’intégrité structurelle du châssis. Une intégrité structurelle réduite peut endommager la batterie haute tension en cas d’accident, augmentant ainsi le risque d’incendie.

Les véhicules concernés par le rappel sont :

i4 eDrive40 2024

xDrive40 2024

2024 M50

Les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement la poutre longitudinale gauche si nécessaire. Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées par la poste le 7 octobre. Les propriétaires peuvent contacter le service clientèle de BMW au 1-800-525-7417.

Rappels de pneus : Continental Tire rappelle plus de 147 000 pneus. Vérifiez si votre voiture a besoin de réparations

Concessionnaires BMW près de chez moi dans le Delaware

Il y a deux concessionnaires BMW dans le Delaware :

Union Park BMW, 1900 Pennsylvania Ave., Wilmington. Téléphone : 302-658-7245.

ig Burton BMW de Milford, 509 Bay Road, Milford. Téléphone : 302-424-3042

Honda rappelle des véhicules en raison de problèmes de freinage

Honda rappelle 5 031 véhicules Acura ZDX 2024 à traction intégrale. Le système de freinage antiblocage (ABS) peut s’activer de manière inattendue et relâcher la pression de freinage dans le système de freinage de service du véhicule. Une libération de la pression de freinage peut entraîner une perte de capacité de freinage, augmentant ainsi le risque d’accident.

Le logiciel du module de commande électronique des freins sera mis à jour par voie hertzienne (OTA) ou par un concessionnaire, sans frais. Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées par la poste le 23 septembre. Les propriétaires peuvent contacter le service clientèle d’Acura au 1-800-382-2238. Le numéro d’Acura pour ce rappel est UJE.

Concessionnaires Acura près de chez moi dans le Delaware

Price Acura, 4585 S. Dupont Highway, Dover. Téléphone : 302-303-7881

Hertrich Acura, 120 S. Dupont Highway, New Castle. Téléphone : 302-544-9410

Concessionnaires Honda près de chez moi dans le Delaware

Price Honda, 4567 S. Dupont Highway, Dover. Téléphone : 302-734-1000

Martin Honda, 298 E. Cleveland Ave., Newark. Téléphone : 302-738-5200

Union Park : Honda, 2301 W. 6th Street, Wilmington. Téléphone : 302-658-7245

Cet article a été publié à l’origine dans le Delaware News Journal : Rappels de la NHTSA : voitures BMW et Honda rappelées