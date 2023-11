BMW présente une technologie de conduite autonome de niveau 3, mais pas ici

Il n’y aura aucune voiture autonome à vendre nulle part dans le monde en 2023, mais quelques constructeurs automobiles s’en rapprochent. Cette semaine, BMW est devenu au moins le troisième constructeur automobile à franchir une nouvelle étape en matière d’automatisation, en introduisant un système d’aide à la conduite de niveau 3.

Pour l’instant, il n’est disponible qu’en Allemagne. Mais BMW suit le même schéma que son rival Mercedes, qui vend la seule technologie d’assistance de niveau 3 aux États-Unis. Nous pourrions donc voir ce système aux États-Unis d’ici peu.

Un cadre à 5 niveaux

L’industrie automobile utilise un système de cinq niveaux pour décrire ses efforts visant à développer des voitures autonomes. Le cadre vient de SAE Internationaleune association mondiale d’ingénieurs et d’experts techniques connexes dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et des véhicules commerciaux, autrefois connue sous le nom de Society of Automotive Engineers.

Au niveau 1, un seul système peut intervenir pour assurer la sécurité du conducteur, mais le conducteur doit toujours garder le contrôle total de la voiture. Le freinage d’urgence automatique, qui peut empêcher un véhicule de heurter la voiture qui le précède, est un système de niveau 1.

Au niveau 2, plusieurs systèmes de niveau 1 fonctionnent ensemble. C’est le niveau que la plupart des constructeurs automobiles vendent aujourd’hui. L’approche la plus courante consiste à combiner un système de centrage de voie (qui fait ce que vous pensez qu’il fait) avec un régulateur de vitesse intelligent qui maintient une voiture à une distance de sécurité de la voiture qui la précède. Au niveau 2, les conducteurs peuvent brièvement retirer les mains du volant, mais ne jamais détourner le regard de la route en toute sécurité.

Une poignée de constructeurs automobiles commercialisent des systèmes de niveau 2 en tant que conduite partiellement autonome. Par exemple, BlueCruise de Ford et Super Cruise de General Motors travaillent sur des centaines de milliers de kilomètres d’autoroutes pré-cartographiées. Le pilote automatique de Tesla fonctionne sur les autoroutes mais ne stocke pas de cartes. Le système Full Self-Driving, plus avancé de Tesla, tente de suivre un itinéraire à partir du système de navigation de la voiture.

Mais tous les trois sont de niveau 2 car les conducteurs peuvent lâcher les mains du volant mais jamais quitter la route.

Un système de niveau 3 est similaire mais permet aux conducteurs de quitter la route des yeux dans des circonstances limitées. Mercedes vend le seul système de niveau 3 légal aux États-Unis – Drive Pilot – autorisé uniquement au Nevada et dans certaines parties de la Californie.

Mercedes a cependant reçu une approbation limitée pour le premier système de niveau 3. Cela signifie que les conducteurs peuvent brièvement quitter la route des yeux. Mercedes dit que cela ne fonctionne qu’à moins de 40 mph.

Honda propose un système similaire sur sa berline Legend, uniquement au Japon.

Les véhicules de niveau 4 peuvent gérer la vitesse et la direction, négocier les virages et suivre un itinéraire, et ne peuvent pas compter sur le conducteur humain pour prendre le contrôle, même si des commandes humaines sont présentes. Les véhicules autonomes de niveau 5 offrent une automatisation complète des fonctions de conduite. Les contrôles humains peuvent ou non être disponibles. Aucun véhicule autonome de niveau 4 ou de niveau 5 n’est actuellement disponible à la vente.

Ce que BMW a fait

BMW a dévoilé un système de niveau 3. Le BMW Personal Pilot L3, selon la société, « sera bientôt disponible dans la nouvelle BMW Série 7 ». Pour l’instant, l’entreprise vendra le système uniquement en Allemagne.

Personal Pilot L3, dit BMW, “permet aux conducteurs de se concentrer sur d’autres activités à bord du véhicule lorsqu’ils roulent jusqu’à 60 km/h (37 mph) sur des autoroutes à chaussées structurellement séparées.

Ce sont presque les mêmes règles que celles suivies par le système Mercedes.

BMW vend déjà un système de niveau 2, BMW Highway Assistant, dans certains modèles 2023. Mais le nouveau système permet aux conducteurs de « modifier des e-mails, par exemple, ou de participer plus profondément à des appels téléphoniques » pendant que la voiture dirige, accélère et freine, explique BMW. «Ils peuvent aussi utiliser services numériques » pour « diffuser des vidéos de différents fournisseurs sur l’écran central pendant un trajet ».

Aucun projet annoncé pour les États-Unis Encore

En annonçant le système Personal Pilot, BMW n’a pas annoncé qu’il apparaîtrait aux États-Unis.

Mais Tom n’abandonnerait pas l’idée d’attraper Jerry. BMW ne laissera probablement pas Mercedes mener seule longtemps la course à la conduite autonome.

Les régulateurs de chaque État doivent approuver les nouveaux systèmes séparément. Il y a donc de fortes chances que le Nevada et la Californie, déjà à l’aise avec un tel système, puissent en autoriser un autre. Nous avons demandé à BMW s’ils discutaient avec les régulateurs et mettrons à jour cette histoire lorsqu’ils répondront. Mais nous sommes parfaitement convaincus qu’ils le sont.

Beaucoup de gens induits en erreur

Les progrès sont passionnants. Mais cela demande une certaine perspective.

L’industrie automobile est loin de construire une voiture autonome, mais de nombreux Américains pensent que de tels véhicules sont aujourd’hui à vendre.

Une étude récente a révélé que près d’un quart des Américains pensent que Tesla vend des voitures autonomes.

Une enquête récente de l’Insurance Institute for Highway Safety a révélé que de nombreux utilisateurs de technologies de niveau 2 admettent effectuer des activités, comme manger et consulter leurs e-mails, au volant, même si ces systèmes ne sont pas censés le permettre.

Une coalition de groupes de recherche sur la sécurité automobile a récemment demandé des noms standardisés pour les aides à la conduite automatisées afin de réduire la confusion.