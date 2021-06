BMW lance les essais routiers européens de voitures à pile à combustible à hydrogène

Une automobile BMW i Hydrogen Next photographiée à Munich, en Allemagne, le 12 mars 2021.

La technologie pourrait, a ajouté BMW, « devenir une alternative attrayante aux groupes motopropulseurs électriques à batterie, en particulier pour les clients qui n’ont pas leur propre accès à une infrastructure de recharge électrique ou qui parcourent fréquemment de longues distances ». On espère que les tests mèneront à la production d’un modèle en petite série en 2022.

Il a décrit la technologie des piles à combustible à hydrogène comme ayant « le potentiel à long terme de compléter les moteurs à combustion interne, les systèmes hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie ».

Dans une annonce mercredi, la société a expliqué que les prototypes de la BMW i Hydrogen Next seraient testés sur une gamme de paramètres, notamment la fiabilité, la sécurité et l’efficacité.

Les cellules individuelles des véhicules sont fournies par Toyota, BMW développant la pile à combustible et le système d’entraînement complet. Le réservoir d’hydrogène de la BMW i Hydrogen Next peut être rempli en trois à quatre minutes, selon la société, offrant aux conducteurs « une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres dans toutes les conditions météorologiques ».

Décrit par l’Agence internationale de l’énergie comme un « vecteur énergétique polyvalent », l’hydrogène a des applications variées et peut être déployé dans des secteurs tels que l’industrie et les transports.

BMW est l’une des nombreuses entreprises automobiles à explorer le potentiel de l’hydrogène et n’est pas nouvelle à l’idée de l’utiliser dans un véhicule.

En novembre 2006, il a annoncé que la production de la BMW Hydrogen 7 avait commencé, décrivant le véhicule comme « la première berline de luxe au monde fonctionnant à l’hydrogène ». L’Hydrogen 7, a-t-il ajouté, utilisait un moteur à combustion interne et pouvait fonctionner à l’essence (essence) ou à l’hydrogène liquide.

Plus récemment, mardi, Jaguar Land Rover a déclaré qu’il travaillait sur le prototype d’un véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène, les tests du concept devant commencer plus tard cette année.

Le véhicule sera basé sur la nouvelle version du Land Rover Defender de l’entreprise et fait partie de la tentative plus large de JLR d’atteindre un objectif de zéro émission d’échappement d’ici 2036. Les tests se concentreront sur des domaines tels que la consommation de carburant et les capacités hors route. .

Parmi les autres fabricants qui se sont lancés dans le marché des piles à combustible à hydrogène, citons Toyota et Honda, tandis que de plus petites entreprises telles que Riversimple travaillent également sur des voitures à hydrogène.

Cette semaine, Volvo Cars a également annoncé son partenariat avec SSAB, un fabricant d’acier dont le siège est en Suède, pour « explorer conjointement le développement d’acier de haute qualité sans énergie fossile destiné à être utilisé dans l’industrie automobile ».

Selon Volvo Cars, la collaboration se concentrera, entre autres, sur une initiative SSAB appelée Hybrit, qui a été établie aux côtés des entreprises énergétiques Vattenfall et LKAB, qui produit du minerai de fer.

L’objectif du projet Hybrit, selon Volvo Cars, est de « remplacer le charbon à coke, traditionnellement nécessaire à la sidérurgie à base de minerai de fer, par de l’électricité et de l’hydrogène non fossiles ».