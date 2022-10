BMW Ladies Championship : Lydia Ko décroche son 18e titre en carrière de la LPGA en Corée du Sud | Nouvelles du golf

Lydia Ko a tiré un sept moins de 65 ans au dernier tour

Lydia Ko a remporté dimanche son 18e titre en carrière sur le circuit de la LPGA en Corée du Sud après avoir réussi un tir de moins de 65 ans lors de la dernière manche du BMW Ladies Championship.

Le Kiwi d’origine coréenne a soulevé le trophée après avoir terminé quatre tirs d’avance sur Andrea Lee des États-Unis au Oak Valley Country Club.

Ko a enregistré huit birdies contre un bogey et a obtenu 300 000 $ US. C’est sa première victoire en Corée du Sud, où elle est née et a vécu avant de déménager en Nouvelle-Zélande à l’âge de quatre ans.

Choi Hye-jin et Kim Hyo-joo étaient les meilleurs joueurs sud-coréens, à égalité au troisième rang avec Lilia Vu des États-Unis à moins de 16 ans. Choi et Kim ont tiré 68 dans le tour final.

Le leader du jour au lendemain, Atthaya Thitikul, de Thaïlande, a terminé seul en sixième position avec un score de 12 sous 275.

Ko, le numéro 5 mondial, est devenu le cinquième joueur de la LPGA cette saison à remporter plusieurs victoires. Son premier titre était de retour en janvier à Gainbridge LPGA à Boca Rio. Il s’agit de sa première campagne à plusieurs victoires depuis 2016.

“Si seulement c’était facile”, a déclaré Ko. “Vous savez, c’était un classement assez chargé. Je savais que je devais avoir mon A-game.

“Je me suis fixé un objectif de cinq sous, et si quelqu’un joue mieux que moi et que je ne gagne pas, c’est tout ce que je peux faire.

“C’est formidable d’être de retour dans le cercle des vainqueurs. Je pense que cela signifie beaucoup de gagner en Corée, l’endroit où je suis né et je pense que c’est très spécial.”