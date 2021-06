BMW International Open : Sam Horsfield partage la tête, Andrew Johnston juste derrière | Actualités golfiques

3:11



Le meilleur de l’action depuis la journée d’ouverture à Munich, où Andrew Johnston, Viktor Hovland et Sam Horsfield ont tous fait des départs encourageants

Andrew Johnston a fait un long chemin pour mettre « une année difficile » derrière lui alors qu’il prenait un bon départ pour le BMW International Open à Munich.

Johnston a tiré un 66-birdie 66 dans des conditions humides au Golfclub Munchen Eichenried, où Sam Horsfield était à égalité en tête avec sept sous lorsque le jeu a été suspendu à l’approche des tempêtes.

Wade Ormsby était déjà au club-house après ses 65 ans, tandis que Horsfield et Masahiro Kawamura ont encore un trou à terminer et Sebastian Garcia Rogriguez est également à égalité en tête après avoir couru à sept sous après seulement 12 trous.

Le double champion Pablo Larrazabal a connu son bon départ habituel dans l’événement, tirant un 66 avec le favori des fans Johnston, qui était ravi de garder un bogey hors de sa carte le premier jour.

« C’était intéressant, ça a été difficile cette année », a déclaré ‘Beef’, qui a dû manquer le championnat HSBC d’Abou Dhabi en janvier car il a dû s’isoler, a raté la coupe à Dubaï et en Arabie saoudite, puis n’a pas rejouer jusqu’au swing des Canaries en avril.

« C’était probablement le plus que j’ai jamais préparé pour les événements du Moyen-Orient, puis je me suis retrouvé enfermé dans la pièce à Abu Dhabi, ce qui a rendu les choses très difficiles et j’avais l’impression d’avoir fait deux ou trois pas en arrière à partir de là, et c’était difficile .

Johnston a réussi six birdies dans son 66 sans bogey

« Ensuite, après une grosse pause avant les îles Canaries, j’étais vraiment heureux de sortir de la façon dont j’ai joué ces quatre événements, terminant au British Masters.

« Cela a été un peu le départ et j’espère que maintenant nous pourrons être un peu plus cohérents avec les tournois, sans trop changer le calendrier des événements. Cela a été la chose difficile, mais tout s’est bien passé, j’ai juste besoin de continuer à jouer. J’ai besoin de jouer des événements.

« C’était une solide ronde de golf aujourd’hui, toujours une sensation agréable de sortir sans bogey. Je prendrai un 66 n’importe quel jour. La patience était la clé, j’ai bien joué et c’est facile d’aller chasser. J’ai juste coché et frapper la balle, la trouver, voir ce que nous avions. C’était très insouciant et c’est la façon dont je veux essayer de jouer à chaque tour. «

Bernd Wiesberger a amélioré ses aspirations pour la Ryder Cup en inscrivant un 67 de sept birdies alors qu’il jouait aux côtés du capitaine européen Padraig Harrington, qui s’en sortait bien à trois sous jusqu’à ce qu’il fasse un boguey sur trois des cinq derniers trous.

Une grande partie de l’attention au début à Munich était sur Viktor Hovland, qui a été autorisé à jouer après son retrait de l’US Open à mi-chemin de son deuxième tour en raison de sable dans ses yeux, un problème qui s’est produit lors de sa séance d’échauffement dans le bunker. surface.

Hovland, une quasi-certitude d’être dans l’équipe de Harrington à Whistling Straits, a connu un début difficile avant que deux oiselets tardifs et un aigle au sixième le hissent à quatre sous avec la paire anglaise Andy Sullivan et Ross Fisher.

Viktor Hovland a ouvert avec un 68

« Je ne pouvais pas utiliser mon œil comme excuse aujourd’hui, même si j’ai eu un mauvais jeu au début », a déclaré Hovland. « Mon corps se sent bien, je pense que je me remets du décalage horaire. Ça va.

« J’ai fait un beau putt sur le trou 10, mon premier de la journée, puis je l’ai frappé dans l’eau le suivant, sur le 11. J’avais l’impression d’avoir bien frappé la balle aujourd’hui, mais j’ai eu quelques mauvais coups là-dedans et ils se trouvaient sur les par-cinq ou les par-fours pilotables – je les ai frappés dans l’eau, ce que vous ne pouvez tout simplement pas faire ici.

« Il y a beaucoup de birdies là-bas, mais si vous continuez à le frapper dans l’eau, il sera difficile de bien tirer.

« Mais je suis un putter beaucoup plus régulier. J’ai eu beaucoup de séquences avant. Maintenant, jour après jour, je peux compter un peu plus sur mon putting. Le jeu court est énormément meilleur. Ici, les greens sont assez plats , vous n’avez pas besoin d’élever beaucoup le ballon mais vous devez toujours le rattraper proprement et j’ai fait beaucoup de hauts et de bas aujourd’hui. »

Le finaliste de l’US Open Louis Oosthuizen avait l’air un peu blasé alors qu’il commençait avec un 70 erratique avec six birdies et quatre bogeys, tandis que le favori à domicile Martin Kaymer, confirmé mercredi en tant que capitaine adjoint de la Ryder Cup, était également à deux sous pour le premier rond.