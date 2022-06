BMW International Open: Haotong Li remporte le titre à Munich après un barrage dramatique avec Thomas Pieters | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Haotong Li a battu Thomas Pieters dans un barrage dramatique après leurs derniers tours à Munich

Haotong Li a réussi un putt de 50 pieds pour remporter le BMW International Open lors d’un match de barrage spectaculaire avec Thomas Pieters.

Li et Pieters ont terminé leurs derniers tours dimanche à 22 sous la normale, le 18e trou revenant ensuite en jeu pour le premier trou de barrage.

Le joueur chinois s’est bien approché du green, mais un jeton très lourd lui a causé de gros problèmes après que Pieters ait réussi à sortir du bunker.

Li, qui avait raté un putt pour remporter le titre à la fin de son dernier tour, a ensuite stupéfié la foule en trouvant le trou à 50 pieds et a rugi de joie lorsque Pieters n’a pas pu prolonger le barrage.

Li a dit qu’il avait pensé à arrêter le sport il y a 10 mois

“Je n’ai pas les mots pour décrire cela en ce moment”, a déclaré Li après.

“Dès que j’ai frappé le ballon, j’ai pensé que j’avais donné une autre chance. Je ne pouvais pas croire que cela allait m’arriver à nouveau.

“Il y a dix mois, j’ai pensé que j’arrêterais le golf et d’une manière ou d’une autre, [look] où je suis maintenant, c’est le golf. C’est tellement difficile à décrire. Je ne savais pas que je pouvais gagner ce play-off.”

Le joueur chinois avait tenu la tête à la fin de chaque tour à Munich, égalant notamment son meilleur tour en carrière et le record du parcours avec un 10 sous la normale 62 le jour de l’ouverture.

“Je savais que ça allait être super difficile et je n’arrêtais pas de penser à m’accrocher. Gagner ou perdre, je voulais juste jouer de mon mieux et heureusement je l’ai fait.”

Le joueur de 26 ans a raté 14 coupes l’an dernier mais a souligné sa forme tôt à Munich. Il a cardé des rondes de 62, 67 et 67 pour détenir une avance de trois coups avant la dernière journée.

Li a ensuite commencé fort et avait cinq coups d’avance après cinq trous de son dernier tour.

Après quatre bogeys et un seul birdie entre les sixième et 15e trous, il a ensuite eu besoin de birdies aux 16e et 17e pour conserver un avantage d’un coup sur Pieters dans le dernier.

Lorsque Pieters a ensuite réussi un birdie au 18e et que le 11 pieds de Li pour gagner a été éliminé, la paire est redescendue au début du par-cinq dernier pour son match de barrage.

Li avait mené de cinq coups après cinq trous de son tour final

Li a ouvert le trou des barrages en profitant de sa chance, il a flirté deux fois avec l’eau en se rendant au fond du green du Golfclub Munchen Eichenried.

Après avoir dépassé son jeton bien au-delà du drapeau, il a trouvé la forme pour remonter le putt monstrueux du birdie sur la colline. Pieters, qui avait lui-même été dans le bunker, n’a alors pas pu tenter une tentative de sept pieds pour prolonger le combat.

Li et Pieters ont tous deux terminé à deux sans le Néo-Zélandais Ryan Fox, qui était dans le coup jusqu’à ce qu’il ne réussisse pas à faire un birdie à l’un de ses trois derniers trous.

L’Anglais Jordan Smith a terminé sa compétition à égalité en huitième position, après qu’un tour final de 72 n’ait pas été à la hauteur de ses tours précédents de 67, 66 et 67.