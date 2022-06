BMW International Open : Haotong Li mène avec Ryan Fox à sa poursuite | Nouvelles du golf

Li Haotong en action au BMW International Open

Haotong Li détient une avance d’un coup à mi-parcours de l’Open international BMW de Munich après avoir tiré un score de 67 à cinq sous la normale lors d’une deuxième journée interrompue par les conditions météorologiques.

Li, qui a égalé le record du parcours lors de la première journée, a mélangé deux bogeys avec cinq oiselets et un aigle pour rester en tête du peloton.

Il est à un tir d’avance sur le Néo-Zélandais Ryan Fox, qui avait huit sous à son deuxième tour.

“Pour être honnête, je n’ai pas conduit le ballon aussi bien qu’hier”, a déclaré Li.

“Mon jeu court était correct. Cela dépend du moment où vous vous trouvez dans le dur, le mensonge peut être vraiment mauvais, ou il peut être bon. Parfois, vous avez juste besoin de chance.

Fox a terminé son tour sans bogey après une interruption de deux heures à cause de la foudre.

Il a réussi le sixième comme Li l’a fait. Lorsqu’il a repris au 11e trou, il a réussi un birdie et a terminé son tour avec un sixième birdie pour terminer à 14 sous le par.

Daan Huizing, des Pays-Bas, a réussi un 69 après son premier 63 à deux tirs derrière Fox sur 12 sous.

Jordan Smith d’Angleterre (66) et Thomas Pieters de Belgique (64) étaient à égalité au quatrième rang avec 11 sous, soit quatre de moins.

Li n’a pas remporté de titre DP World Tour depuis 2018.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. “Je pense que je n’ai raté que deux coupes cette année. Cela a fonctionné, surtout sur le tee, je me suis beaucoup amélioré et je suis revenu là où j’étais.

“J’ai juste besoin de continuer à travailler, de m’améliorer et de me montrer. Je ressentais la pression sur les derniers trous et je pense que le week-end sera le même. J’espère que je pourrai simplement jouer au golf et rester calme.”

Le duo écossais Robert McIntyre et Stephen Gallacher, l’Anglais Andy Sullivan et l’Espagnol Rafa Cabrera Bello ont été des joueurs notables à manquer la coupe.

Kaymer appelle à des visites pour trouver une “solution” aux problèmes

Martin Kaymer a exhorté les principaux organismes de golf à se réunir pour trouver une “solution” après le contrecoup du lancement de la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite.

Un certain nombre de meilleurs joueurs de golf, dont l’ancien n ° 1 mondial Brooks Koepka, Phil Mickelson et Bryson Dechambeau, se sont inscrits pour la série d’échappées LIV.

Le PGA Tour a interdit tous ses membres qui ont participé à l’événement d’ouverture de LIV plus tôt ce mois-ci, et le DP World Tour a maintenant agi en annonçant que les joueurs de LIV seront bannis des futurs tournois, y compris l’Open d’Écosse en juillet.

Ceux qui ont participé au premier événement LIV au Centurion Club, y compris Kaymer, seront également condamnés à une amende de 100 000 £.

Le rebelle de LIV, Martin Kaymer, dit qu'il n'a aucun problème à payer l'amende de 100 000 £ sanctionnée par le DP World Tour, mais veut continuer à jouer des événements sur la tournée

“L’amende représente beaucoup d’argent, c’est une chose, mais je serais heureux de la payer, mais j’adore jouer au golf”, a déclaré Kaymer. Sports du ciel.

“C’est mon travail et ce que j’aime faire. Ils ont pris la décision, est-ce bien ou mal? Je suis heureux de le payer, mais j’aimerais jouer en Écosse, c’est l’un des plus grands tournois du circuit européen.

“Malheureusement, il y a tellement de places attribuées au PGA Tour que certains des gars qui aiment jouer en Écosse, en particulier les joueurs écossais, n’entrent pas. J’adorerais jouer, je l’ai déjà gagné, mais c’est la décision prise et nous devons vivre avec.

“J’ai fait mon choix et je peux vivre avec tout ce qui se présente à moi. Je suis heureux de jouer au golf n’importe où dans le monde, je suis heureux de soutenir n’importe quel circuit car je crois en tous les circuits de différentes manières.

“Si cela revient à dire que nous ne sommes pas autorisés à jouer à des tournois, alors c’est ce que c’est.”