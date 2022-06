BMW International Open: Haotong Li étend son avance à trois tirs avant le dernier tour | Nouvelles du golf

Haotong Li de Chine au cours de la troisième journée de l’Open international BMW

Haotong Li a pris une avance de trois coups avec un bon 67 pour se diriger vers la finale du BMW International Open en toute maîtrise.

Le joueur chinois a tenu la tête à la fin de chaque tour à Munich, avec son score de 20 sous la normale samedi, lui laissant trois tirs d’avance sur le Belge Thomas Pieters.

Li a égalé le record du parcours avec 62 dans un premier tour remarquable jeudi, avant d’en carder 67 vendredi pour une avance d’un coup.

Le troisième tour de 67 de samedi a donné à Li un plus grand avantage sur le reste du peloton. L’aigle de Pieters et quatre oiselets lui ont permis de s’asseoir seul à la deuxième place, à un coup d’avance sur Jordan Smith.

Li avait un aigle au sixième trou pour la troisième journée consécutive, cette fois avec un jeton de 21 verges dans le trou, terminant cinq sous pour la journée et il aurait eu une autre avance sans un bogey le 18.

“D’une manière ou d’une autre, il a réussi à entrer”, a-t-il déclaré. « En fait, c’est beaucoup [more] confortable que je ne le pensais. Assez surpris. C’est juste une autre journée parfaite pour moi.”

Li a déjà remporté deux victoires sur la tournée européenne à l’Open de Chine 2016 et à la Dubai Desert Classic 2018. Cette dernière victoire, lorsqu’il a battu Rory McIlroy d’un coup, a fait de lui le premier joueur de son pays à être classé dans le top 50 masculin.

Pieters est passé au deuxième rang avec un six moins de 66 ans, dont un aigle et trois oiselets sur le neuf de retour. “J’attends avec impatience une très belle journée demain et j’espère beaucoup de birdies”, a-t-il déclaré.

L’Anglais Smith a prolongé une semaine régulière avec son deuxième tour de 67, pour rester en lice, à seulement quatre coups de la tête – tandis que Darius van Driel et Ryan Fox ont été un autre coup en arrière après que Van Driel ait réussi le meilleur score conjoint de la journée avec un huit de moins de 64 ans.