BMW International Open : Haotong Li égale le record du parcours pour prendre la tête à Munich après le premier tour | Nouvelles du golf

Le meilleur de l’action dès le premier jour du BMW International Open de Munich

Le Chinois Haotong Li a égalé son meilleur tour en carrière et aussi le record du parcours avec un 62 de 10 sous la normale pour prendre une avance d’un coup au BMW International Open de Munich.

Le joueur de 26 ans, qui a terminé troisième de l’Open 2017 à Birkdale après une finale de 63, avait déjà tiré le numéro au Saudi Invitational 2019.

À partir du 10e trou du Golfclub Munchen Eichenried, il a tourné 32 après quatre birdies, mais a joué ses six derniers trous en six sous la normale grâce à deux aigles au par-cinq.

Au sixième, il a frappé son approche de 207 verges à six pieds, mais a produit un tir encore meilleur à son dernier trou pour se laisser un quatre pieds pour un autre aigle.

Cela lui a donné une avance de deux coups au club-house, mais ce déficit a été réduit de moitié après que le Néerlandais Daan Huizing ait réussi neuf birdies plus tard dans la journée.

« Ce fut une journée incroyable pour moi. Je ne m’y attendais pas car j’ai eu quelques semaines de congé à Dubaï et je ne me suis pas beaucoup entraîné », a déclaré Li. toureurope.com.

« Mais j’ai pris un bon départ – deux birdies dans les trois premiers trous.

« Ensuite, sur mon neuf arrière, je pense que j’ai eu six coups roulés d’affilée, ce qui a aidé, et j’ai touché tous les fairways, je pense. Ces dernières semaines, j’ai joué solidement, je n’arrivais tout simplement pas à me mettre en place.

« Et j’espère que cette semaine, je pourrai acquérir de l’expérience à partir de là et mettre les choses en place. »

Les anciens grands vainqueurs Sergio Garcia, Louis Oosthuizen et Martin Kaymer faisaient partie des 10 joueurs inscrits à la série LIV Golf Invitational pour commencer le premier événement du circuit européen depuis que le PGA Tour a annoncé qu’il suspendrait tous ses joueurs qui rejoindraient LIV.

Kaymer était le meilleur des joueurs de LIV, terminant comme l’un des six joueurs à égalité au quatrième rang avec six coups sous la normale, quatre coups derrière Li. Oosthuizen était sur deux sous et Garcia sur un.

Ce fut une journée mémorable pour un autre Allemand, Max Kieffer, qui a produit un rare albatros à trois sous lorsqu’il a réussi son deuxième coup au 11e par cinq.