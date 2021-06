BMW International Open : Bernd Wiesberger et Viktor Hovland en lice à Munich | Actualités golfiques

Bernd Wiesberger est à deux points de la tête à la mi-course

Bernd Wiesberger a posé un autre marqueur pour la sélection pour la Ryder Cup alors que lui et Viktor Hovland se sont rapprochés à deux coups du leader à mi-chemin Niall Kearney au BMW International Open.

La forme de Wiesberger était étroitement surveillée par le capitaine européen de la Ryder Cup Padraig Harrington alors qu’ils disputaient les deux premiers tours ensemble à Munich, et l’Autrichien a ajouté un 68 à son premier 67 pour clôturer à neuf sous le par.

Kearney avait également quatre sous pour le tour après avoir terminé plus tôt un premier tour de 65 après la réduction anticipée du jeu jeudi, et l’avance du club-house de l’Irlandais de 11 sous la normale s’est maintenue pour le reste de la journée.

Wiesberger et Hovland n’étaient qu’un derrière avant que des erreurs tardives n’assurent que Kearney aurait la tête avant le week-end, le finaliste de l’US Open Louis Oosthuizen est à quatre du rythme, tandis que Sergio Garcia a bien fait de parer le dernier pour faire la coupe après avoir tiré son entraînement dans l’eau.

Alors que Kearney a fixé l’objectif tôt lorsqu’il a réussi son cinquième oiselet du deuxième tour au dernier tour, Wiesberger a produit une autre performance confiante sous l’œil vigilant de Harrington, réalisant cinq oiselets avant de carder son seul bogey de la journée au septième – son 16e.

Niall Kearney mène avec 11 sous la normale

Le n°54 mondial est actuellement « sur la bulle » au classement des qualifications pour la Ryder Cup, et il a révélé qu’il était inspiré en regardant et en apprenant de Harrington, qui a raté de peu la coupe à mi-chemin malgré des aigles aux quatrième et sixième une vaillante tentative de prolonger son tournoi.

« Le score est bon », a déclaré Wiesberger. « J’ai eu de petits sorts de tirs aujourd’hui à la fin et au milieu du tour hier, ce qui me semblait inutile. J’étais en quelque sorte en contrôle, mais je n’avais pas l’impression de tirer sur tous les cylindres.

« J’ai eu du mal avec le rythme sur les greens, je n’ai pas vraiment réussi à mettre la balle dans le trou, et j’avais l’impression que nous l’avions tous fait dans le groupe. Mais dans l’ensemble, c’est un bon départ, une bonne position. Je J’ai hâte de continuer et de passer un bon week-end.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« J’ai beaucoup joué avec Padraig, il est très compétitif et fait de son mieux là-bas, même s’il n’y était pas tout à fait cette semaine. Mais vous pouvez voir, tout d’un coup, il fait quelques aigles et vous le voyez à ses yeux, il était très concentré sur ce qu’il faisait.

« J’espère que le coup étrange que j’ai frappé au cours des deux derniers jours est peut-être resté dans son esprit, mais à la fin de la journée, nous essayons toujours de rivaliser ici. Il a compris ses trucs hors du terrain de golf et ses résultats J’espère que cela déterminera qui fera partie de son équipe. Ce fut un plaisir de jouer avec lui, il y a beaucoup à retirer de son comportement sur le parcours. «

Hovland s’est remis d’un premier défaut avec un barrage de birdies, ramassant cinq tirs en six trous avant le virage et en ajoutant deux autres aux 11e et 13e alors qu’il courait à 10 sous, bien que les birdies consécutifs aient sapé son élan.

Viktor Hovland est également à neuf sous avec Wiesberger

Mais le jeune Norvégien a réussi un birdie le dernier pour revenir à neuf sous aux côtés de Wiesberger, Masahiro Kawamura (70), Adrien Saddier (69) et Jorge Campillo (68), avec le double champion Pablo Larrazabal un autre coup à la dérive après avoir retourné un 70.

« J’ai fait de bons putts là-bas », a déclaré Hovland, qui a dû se retirer de l’US Open à mi-chemin de son deuxième tour en raison de sable dans son œil. « La plus grande différence aujourd’hui, c’est que j’ai pu ne pas le toucher dans l’eau.

« J’ai fait quelques bogeys ici et là, mais au moins ils provenaient de mauvais tirs, d’un mauvais jeton et d’un putt au lieu d’en frapper un dans l’eau et de tirer un penalty. C’était assez solide.

« Je pense que j’ai juste besoin de jouer de manière très similaire à ce que j’ai fait, mais la grande clé est de ne pas avoir de tirs de pénalité. Il y a beaucoup d’eau et de taches si vous devenez un peu trop gourmand, vous pouvez finir par frapper un un bon coup dans l’eau, ce que vous ne pouvez pas faire ici. Il suffit de jouer assez solidement, de frapper un tas de greens et j’espère pouvoir continuer à bien mettre. «

Tournée européenne de golf en direct Vivre de

Oosthuizen a réussi quatre oiselets et le quatrième de ses 67 aigles, ce qui l’a porté à sept points avec la star de la Ryder Cup 2016, Andy Sullivan (69 ans), et le favori à domicile Martin Kaymer, a également tiré un 67 avec huit oiselets.

Mais ce fut une deuxième journée difficile pour le co-leader du jour au lendemain Sam Horsfield, dont 77 était 13 coups plus haut que son premier effort, tandis que Garcia a dû creuser profondément sur les neuf derniers pour se lancer dans 36 autres trous.

L’Espagnol avait deux six sur sa carte sur le neuf aller et semblait se diriger vers un vol de retour tôt jusqu’à ce qu’il riposte avec quatre birdies en sept trous pour trouver le danger du tee sur le trou final par cinq.

Mais après avoir pris sa pénalité, il a percé un bois de parcours à l’arrière du green et a bien réussi à deux putts d’environ 70 pour clôturer un 69 et faire la coupe avec rien à revendre sur deux sous le par.