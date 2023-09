BMW et Mercedes dévoilent des concept-cars électriques : spécifications, caractéristiques, détails

Mercedes-Benz et BMW a dévoilé les concept-cars électriques alors qu’ils cherchent à rattraper Tesla sur le segment haut de gamme du marché.

Au salon de l’auto IAA de Munich, Mercedes a présenté la Mercedes-Benz Concept CLA Class tandis que BMW a dévoilé la BMW Vision Neue Klasse.

Ces voitures sont construites sur des plates-formes entièrement nouvelles des constructeurs automobiles allemands qui soutiendront leurs deux offres de véhicules électriques pour les années à venir, dans ce qui a été leur poussée la plus agressive dans le domaine des véhicules alimentés par batterie.

Ce sont des concept-cars, on ne sait donc pas à quoi ressemblera leur forme finale lorsqu’ils seront finalement produits. Mais voici un aperçu plus approfondi des offres de Mercedes et BMW.