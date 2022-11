B’mouth 4 – 1 Everton

Bournemouth a gagné pour la première fois en six matchs en battant de manière convaincante Everton 4-1 au Vitality Stadium pour atteindre le quatrième tour de la Coupe Carabao.

Les buts de Jamal Lowe (7) et Junior Stanislas (47) ont donné à Bournemouth une avance de 2-0 sur la côte sud avant que le remplaçant d’Everton Demarai Gray (67) ne réduise de moitié le déficit pour donner une bouée de sauvetage à l’équipe de Frank Lampard.

Mais deux frappes rapides du remplaçant des Cherries Emiliano Marcondes (78) et Jaidon Anthony (82) ont fait en sorte que c’est l’équipe de Gary O’Neil qui se qualifiera pour les 16 derniers.

Bournemouth découvrira jeudi qui ils affronteront au prochain tour. Le tirage au sort suit Manchester United contre Aston Villa, un match en direct sur Ciel Sports Football et Événement principal de Sky Sports à partir de 19h ; coup d’envoi 20h.

Comment Bournemouth a battu le terne Everton

Bournemouth, qui a effectué neuf changements à son équipe après la défaite 4-3 de samedi à Leeds, a pris les devants à la septième minute lorsque la frappe du pied droit de Lowe depuis l’intérieur de la surface a dévié James Garner et a fait une boucle sur Asmir Begovic dans le filet d’Everton.

Les Toffees, qui ont changé toute leur formation de départ après avoir été battus 2-0 par Leicester ce week-end, ont bien réagi à prendre du retard, mais Tom Davies ne pouvait manquer la cible que lorsqu’il était joué au but, tandis que Garner voyait un long terme l’effort bien sauvé par Mark Travers et Anthony Gordon ne pouvait passer qu’à quelques mètres.

Bournemouth a résisté à la tempête d’Everton et le seul autre incident notable en première mi-temps est survenu à la 44e minute lorsque Gordon a eu la chance de ne recevoir qu’un carton jaune pour un défi tardif contre Jordan Zemura. Le VAR n’étant pas opérationnel jusqu’à la demi-finale, il n’y a pas eu de contrôle et il restait 11 contre 11 à la pause.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur-chef par intérim de Bournemouth, Gary O’Neil, a effectué neuf changements par rapport à l’équipe qui a perdu 4-3 contre Leeds lors de ce match épique à Elland Road samedi – seuls le gardien Mark Travers et le défenseur central Chris Mepham ont conservé leur place. Junior Stanislas a été capitaine des Cherries au Vitality Stadium. Le manager d’Everton, Frank Lampard, est allé encore plus loin qu’O’Neil, changeant toute sa composition de départ après la défaite de samedi contre Leicester à Goodison Park. James Garner, une signature estivale de Manchester United, a fait son premier départ avec les Toffees au milieu de terrain central.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Sherwood a décrit le tacle d’Anthony Gordon sur Jordan Zemura de Bournemouth comme “honteux” et pense que l’attaquant d’Everton a eu la chance d’éviter un carton rouge.



Deux minutes après le début de la deuxième période et Bournemouth a doublé son avance. Mason Holgate a perdu pied alors qu’il cherchait à recevoir une passe de Begovic, donnant à Ryan Christie l’opportunité de bondir et de nourrir Lowe. Le joueur de 28 ans a trouvé le capitaine des Cherries, Stanislas, au deuxième poteau, qui a marqué son premier but depuis mars de l’année dernière avec une frappe facile.

Le manager d’Everton, Lampard, a répondu en faisant venir Dwight McNeil, Gray et Alex Iwobi, mais ce sont les hôtes qui ont continué à menacer. Begovic a bien fait pour empêcher la frappe basse d’Anthony de le battre au premier poteau, avant que Zemura et Lowe ne se combinent bien deux fois de suite, mais ce dernier a vu son premier effort stoppé par Begovic et a dirigé son deuxième au-dessus de la barre.

À un peu plus de 20 minutes de la fin, Everton a saisi une bouée de sauvetage grâce à un mouvement impressionnant impliquant deux remplaçants. Iwobi a trouvé Neal Maupay, qui a poussé le ballon sur le chemin de Gray, et l’ailier s’est stabilisé avant de plier un effort du pied droit devant Travers dans le coin le plus éloigné.

Image:

Junior Stanislas a doublé l’avance de Bournemouth contre Everton





Image:

Abdoulaye Doucoure était l’un des 11 changements d’Everton





Maupay a ensuite tiré au-dessus de la barre alors qu’Everton cherchait à égaliser, mais c’était l’équipe locale qui marquait ensuite et rétablissait son avantage de deux buts. Le remplaçant des cerises Siriki Dembele a montré un jeu soigné sur la gauche avant que le mouvement ne se termine avec Begovic parant un effort sur le chemin de Marcondes, qui a dûment rentré à la maison.

Quatre minutes plus tard, c’était 4-1 et le match était terminé. Everton a commis une autre erreur à l’arrière alors que Nathan Patterson hésitait sur le ballon et a donné à Dembele la chance de bondir. Le remplaçant des Cherries est resté calme et a trouvé Anthony, qui a pris une touche avant de placer calmement un tir du pied gauche dans le coin inférieur.

Le résultat a mis fin à une série de quatre défaites consécutives pour Bournemouth sous l’entraîneur-chef par intérim O’Neil, qui a récemment été lié au club de championnat de Luton.

Everton subit des défaites consécutives et n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Lampard : les changements n’ont pas fonctionné

Everton gestionnaire Franck Lampard a déclaré: “Nous étions pauvres. J’ai fait beaucoup de changements, mais la réalité de mon travail est que nous voulons gagner chaque match que nous jouons.

“Lorsque vous traversez une saison et que vous n’obtenez pas beaucoup de minutes, certains joueurs ne sont pas contents et veulent frapper à votre porte, d’autres veulent bien s’entraîner et attendre une chance.

“Vous devez tirer le meilleur parti de vos opportunités lorsque vous en avez l’occasion.

“Nous avons traité le match avec un respect absolu et il y avait beaucoup d’expérience dans cette équipe mais j’ai beaucoup appris de la performance, en particulier avec la manière des buts que nous avons encaissés.

Image:

Le patron d’Everton, Frank Lampard, a vu son équipe subir une lourde défaite sur la côte sud





“Je dois protéger les joueurs qui jouent régulièrement et nous avons eu pas mal de joueurs avec des coups. Nous allons avoir un programme très chargé après la pause de la Coupe du monde.

“Quand les joueurs s’entraînent et vous demandent de les mettre dans l’équipe et qu’ils sont bien payés par Everton, alors entrez et montrez-nous ce que vous pouvez faire. C’était l’histoire de ce soir.

“Vous ne pouvez que vous entraîner et répéter, mais vous ne pouvez pas recréer des moments réels qui se produisent dans un match, aux deux extrémités du terrain.

“Si vous commettez ces erreurs de manière répétitive, la réponse est simple et c’est probablement pourquoi vous ne jouez pas autant.”

O’Neil : Je traite chaque match comme si c’était le dernier

On lui a demandé s’il avait pris en charge Bornemouth pour la dernière fois, entraîneur-chef par intérim Gary O’Neil a déclaré: “Je traite chaque match comme si c’était mon dernier, c’est la nature du rôle intérimaire.

“Il a toujours été question de prendre le prochain match et j’en suis très heureux. J’apprécie d’avoir eu une bonne partie de matchs à me mettre sous la dent.

“Je suis ravi des garçons ce soir. Ils ont fait une sacrée performance contre une très bonne équipe et nous ressemblions à une équipe.”

Sherwood: Everton aurait dû donner la priorité aux tasses

Tim Sherwood sur le spécial football :

“Les joueurs d’Everton doivent se regarder. Ils ont probablement frappé à la porte du manager pour avoir l’opportunité de jouer. Il leur a donné la chance aujourd’hui, mais avec 11 changements. Je pensais que c’était vraiment une quantité énorme et je pensais qu’ils devraient accorder la priorité aux coupes pour donner à leurs fans de quoi se réjouir.

“Je ne pense pas qu’ils vont être relégués et qu’ils ne vont pas finir en Ligue Europa, alors autant opter pour la FA Cup ou la Carabao Cup. Je peux comprendre pourquoi Bournemouth a fait neuf changements alors que ils se battent pour leur vie pour rester en Premier League, ce qui est leur priorité.

“Avec l’équipe d’Everton, ils ne devraient pas s’inquiéter de la relégation. Leur équipe me dit qu’ils resteront debout. Cela n’aide pas car ils ont pris un énorme soutien de voyage.”

Et après?

Bornemouth et Everton s’affronteront à nouveau au Vitality Stadium samedi en Premier League alors que les deux équipes disputeront leur dernier match avant la Coupe du monde; démarrer 15h.