B’mouth 2-0 Stoke

Dominic Solanke est sorti du banc pour envoyer Bournemouth au quatrième tour de la Coupe Carabao après avoir battu l’équipe de championnat Stoke 2-0 au Vitality Stadium.

L’attaquant Solanke a marqué six minutes après son entrée à la mi-temps avant que le coup franc de Joe Rothwell ne traverse une surface de réparation bondée pour régler l’égalité.

Cela a envoyé les Cherries au quatrième tour pour la sixième fois en 10 saisons, n’ayant réussi l’exploit que deux fois lors de leurs 54 premières tentatives. Ils affronteront Liverpool au prochain tour, qui se jouera la semaine commençant le 30 octobre.

Bournemouth a effectué huit changements depuis sa défaite 3-1 contre Brighton dimanche en une semaine et joue trois matchs en sept jours.

Stoke en a fait six, après avoir perdu contre Hull, et toutes les modifications ont donné lieu à une première mi-temps pleine de passes mal placées, de touches lourdes et de frustration des tribunes.

De plus, aucune des deux parties n’avait de forme à laquelle s’accrocher. Les Potters sont sans victoire en cinq matchs du championnat tandis que les Cherries n’ont battu Swansea qu’au dernier tour sous Andoni Iraola.

Tirage au sort du quatrième tour Les matchs nuls se joueront le 30 octobre



Mansfield contre Port Vale



Ipswich contre Fulham



Man Utd contre Newcastle



Bournemouth contre Liverpool



Chelsea contre Blackburn



West Ham contre Arsenal



Everton contre Burnley



Exeter contre Middlesbrough

Il a fallu attendre la 13e minute pour que les deux équipes obtiennent un tir remarquable, lorsque Milos Kerkez a piqué les paumes du gardien de Stoke Jack Bonham avec un tir féroce depuis l’intérieur de la surface de réparation.

La foule a finalement repris vie à huit minutes de la fin de la première mi-temps alors que Bournemouth bénéficiait d’une pression soutenue.

Dango Ouattara a produit un coup scandaleux pour transformer Ki-Jana Hoever et gagner de l’espace dans la surface, mais sa frappe vers le but a été repoussée.

Image:

Dominic Solanke a marqué peu de temps après avoir remplacé Bournemouth





De l’autre côté, Stoke, qui avait fait preuve d’une bonne discipline, a menacé alors que Jordan Thompson terminait un beau mouvement en se recroquevillant avant que Wesley ne parvienne à répondre à un centre bas.

Sans surprise, Iraola a réussi les changements à la mi-temps avec l’arrivée des habitués Solanke et Ryan Christie.

Il n’a fallu que six minutes au meilleur buteur Solanke pour trouver le chemin des filets.

Image:

Joe Rothwell a marqué le deuxième but de Bournemouth au Vitality Stadium





L’ancien attaquant de Liverpool a contrôlé un centre bas d’Adam Smith avant de terminer avec un joli pivot pour son quatrième but de la saison.

Trois minutes plus tard, les Cherries avaient le contrôle total lorsque le coup franc de Rothwell depuis le côté gauche de la surface échappait à tout le monde et rebondissait dans le coin inférieur.

C’était le premier but du milieu de terrain depuis son arrivée de Blackburn avant la saison dernière.

Christie a forcé Bonham à réaliser un bon arrêt en plongeon avec un effort plongeant depuis l’extérieur de la surface, tandis que l’effort acrobatique de Nathan Lowe et le flash traversant le but de Sol Sidibe dans le temps additionnel n’ont pas pu permettre à Stoke de finir en tribune.

La seule note amère de la seconde mi-temps pour Bournemouth a été le retrait de Solanke à cinq minutes de la fin après avoir reçu un coup.