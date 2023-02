B’mouth 1 – 1 Newcastle

Newcastle a raté l’occasion de se hisser à la troisième place du classement de la Premier League après que Bournemouth les ait tenus à un match nul 1-1 lors du retour d’Eddie Howe au Vitality Stadium.

Sachant que trois points sur la côte sud les ramèneraient au-dessus de Manchester United à la différence de buts, Newcastle a eu du mal à trouver un rythme en première mi-temps et a pris du retard à juste titre lorsque le défenseur de Bournemouth Marcos Senesi a réagi le plus rapidement sur un corner pour tirer à bout portant (30 ).

Bournemouth a continué d’impressionner pendant les 45 premières minutes, mais les visiteurs ont riposté à la mi-temps lorsque Miguel Almiron a calmement inscrit son 10e but en Premier League de la saison après que le puissant effort de Sean Longstaff ait été sauvé par Neto (45+2).

Notes des joueurs Bornemouth : Neto (7), Smith (6), Stephens (6), Senesi (7), Zemura (6), Lerma (7), Billing (7), Traoré (6), Ouattara (7), Solanke (7), Antoine (6). Sous-titres : Mepham (6), Fredericks (6), Semenyo (n/a), Tavernier (n/a). Newcastle : Pope (7), Trippier (7), Schar (6), Botman (6), Burn (5), Joelinton (6), Longstaff (6), Willock (5), Almiron (7), Isak (5), Saint Maximin (6). Sous-titres : Gordon (5), Murphy (n/a), Anderson (n/a). Joueur du match : Philippe Billing.

Après qu’Anthony Gordon ait failli donner l’avantage à Newcastle en seconde période, le retour de Dominic Solanke pensait qu’il avait marqué un but gagnant pour Bournemouth alors que le match se dirigeait vers le temps d’arrêt, mais son effort a été brillamment effacé par Kieran Trippier et le concours s’est terminé. niveau.

Le résultat laisse Newcastle quatrième, deux points devant Tottenham, cinquième, avec un match en moins et a prolongé sa séquence invaincue de haut vol à 17 matches, mais les blessures de Joe Willock, Almiron et Allan Saint-Maximin seront une préoccupation majeure pour Howe avec la finale de la Coupe Carabao dans seulement deux semaines.

Bournemouth reste 19e, un point derrière Leeds en 17e mais ayant joué un match de plus. C’était un point vital mais leur attente d’une première victoire depuis la reprise de la saison de Premier League après la Coupe du monde se poursuit.

Comment Cherries a gagné des points contre l’ancien patron Howe

Howe a fait son premier retour dans le club de la côte sud depuis son départ en 2020, mais un coup dur à l’entraînement a privé Callum Wilson de la chance d’affronter son ancienne équipe.

Cela signifiait qu’Alexander Isak, la signature record de 60 millions de livres sterling de Newcastle, n’a fait que sa sixième apparition dans la ligue après une première campagne blessée.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur-chef de Bournemouth, Gary O’Neil, a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui a perdu 1-0 à Brighton le week-end dernier. Jack Stephens a remplacé Chris Mepham en défense et l’attaquant Dominic Solanke est revenu de blessure pour prendre la place d’Antoine Semenyo, tombé sur le banc. Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a apporté un changement après le match nul 1-1 à domicile de samedi dernier contre West Ham. Alexander Isak a remplacé Callum Wilson blessé à l’avant.

Nick Pope a été le premier gardien de but à entrer en action lorsque le centre de Jaidon Anthony a été lancé de manière impressionnante par le retour de Solanke, mais le gardien extérieur s’est précipité pour parer largement. Ce fut un moment encourageant pour une équipe de Bournemouth qui n’avait marqué qu’un seul but en championnat depuis la reprise du championnat en décembre.

Les buts encaissés avaient été beaucoup plus fréquents pour les hommes de Gary O’Neil mais après avoir résisté à une succession de corners, ils ont fait la percée à la demi-heure de jeu. Le corner de Hamed Traoré a été lancé par son compatriote recrue de janvier Dango Ouattara et l’arrivée estivale Senesi était sur place pour rentrer à la maison au poteau arrière pour son premier but pour Bournemouth.

Newcastle a reçu un autre coup lorsque Willock a été contraint de partir avec une blessure à la cuisse, un problème avec un voyage à Wembley dans quinze jours, et l’introduction de Gordon a vu un changement de formation vers un 4-2-3-1.

Un premier tir cadré pour les visiteurs est arrivé lorsque le faible effort d’Isak a été envoyé directement dans la gorge de Neto avec deux minutes de la première mi-temps, mais la prochaine incursion des Magpies dans la surface a abouti à l’égalisation.

Saint-Maximin a enfilé une passe dans le Longstaff pressé, qui a été refusé par Neto à 20 mètres, mais Almiron était sur place pour rentrer à la maison avec son pied gauche pour le niveler à la pause.

Senesi se faufile pour marquer au deuxième poteau



Bournemouth a été contraint à un changement au début de la deuxième période lorsque le buteur Senesi a dû être remplacé et un deuxième remplacement pour les hôtes, cette fois tactique, s’est produit juste après l’heure de jeu avec Marcus Tavernier amené pour aider à stopper l’élan croissant de Newcastle.

Au moment où l’équipe de Howe commençait à monter en puissance, une série d’arrêts de jeu a contribué à atténuer le match, mais les Cherries ont tout de même eu la chance de ne pas se laisser distancer à 20 minutes de la fin.

Neto a commis une erreur rare lorsqu’il a raté le tir de Saint-Maximin et malgré la sauvegarde de l’effort de suivi de Longstaff, Bournemouth était reconnaissant de l’homme de 40 millions de livres sterling que Gordon avait tiré à bout portant sous la pression de Jack Stephens.

Howe s’est finalement tourné vers son banc avec Jacob Murphy préparé avant qu’Almiron ne devienne le dernier joueur blessé après avoir atterri maladroitement sur son poignet.

Quelques minutes plus tard, Saint-Maximin boitait avant qu’une erreur de Dan Burn ne laisse Traoré passer pour Solanke, mais son film a été arrêté par Trippier pour s’assurer que le butin était partagé.

Kieran Trippier a refusé à Dominic Solanke un vainqueur tardif





Statistiques de Fantasy Premier League

Statistiques FPL: Bournemouth vs Newcastle Buts Sénési | Almiron Aides Ouattara | Bâton long Points bonus Almirón (3pts) | Ouattara (2pts) | Senesi (1pt)

Statistiques Opta : Almiron atteint le double des chiffres

Miguel Almiron de Newcastle a marqué 10 buts en 22 matchs de Premier League en 2022-23, un de plus qu’il n’a marqué en 110 apparitions lors de ses quatre premières saisons dans la compétition (9 buts).

Il s’agissait du 11e match nul de Newcastle dans cette campagne de Premier League, seul Reims (12) faisant plus de matches dans les cinq grands championnats européens cette saison.

Bournemouth n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matches de Premier League (D3 L9), ne remportant aucun de ses sept derniers dans la compétition (D2 L5).

Newcastle a concédé le premier but pour la première fois en 15 matchs de Premier League, la dernière fois qu’ils l’ont fait également contre Bournemouth en septembre.

Et après?

Bornemouth voyager à loups samedi prochain (coup d’envoi 15h) avant d’accueillir Manchester City le 25 février, en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 17h30).

À la prochaine pour Newcastle est un match à domicile contre Liverpool dimanche prochain, en direct Sports du ciel (coup d’envoi 16h30).

Samedi 18 février 17h00



Coup d’envoi 17h30





L’équipe d’Eddie Howe affronte ensuite Manchester United à Wembley dans le Finale de la Coupe Carabao le 26 février, également en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 16h30).