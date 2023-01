B’mouth 0 – 2C Palace

Jordan Ayew et Eberechi Eze ont offert à Crystal Palace une victoire convaincante 2-0 sur Bournemouth au Vitality Stadium le soir du Nouvel An.

Sous les yeux du nouveau propriétaire de Bournemouth Bill Foley et de l’actionnaire minoritaire Michael B Jordan, les hôtes ont produit une performance terne, mais Palace a bien mérité les trois points dans des conditions difficiles sur la côte sud.

Ayew dirigeait Palace devant à la 19e minute lorsqu’il guidait dans un corner de Michael Olise et les visiteurs prenaient fermement le contrôle lorsqu’un autre coup franc d’Olise brillamment travaillé était finement transformé par Eze depuis l’entrée de la surface (36e).

Notes des joueurs Bornemouth : Travers (5), Anthony (6), Smith (6), Senesi (6), Kelly (6), Zemura (5), Cook (6), Lerma (6), Billing (5), Solanke (6), Moore (5). Sous-titres : Dembele (6), Rothwell (6), Christie (n/a), Lowe (n/a). Palais de Cristal : Guaita (7), Ward (6), Andersen (7), Guehi (7), Clyne (6), Olise (8), Doucoure (7), Schlupp (7), Ayew (7), Zaha (6), Eze (7). Sous-titres : Mateta (6), Edouard (6), Hughes (n/a). Joueur du match : Michel Olise.

Bournemouth s’est amélioré au début de la seconde mi-temps mais a rarement été menacé alors que Palace roulait confortablement vers sa première victoire depuis le 6 novembre.

Le résultat laisse l’équipe de Gary O’Neil 15e du classement et à seulement trois points au-dessus de la zone de relégation après sa sixième défaite en sept matchs de Premier League. Palace rebondit après des défaites consécutives et est 11e du classement de la Premier League avec 22 points.

Comment Palace a écarté Bournemouth

Les nouveaux propriétaires de Bournemouth, Foley, et l’acteur Jordan ont été présentés sur le terrain avant le coup d’envoi, mais la pincée de poussière d’étoiles d’Hollywood n’a pas fait grand-chose pour soulever les cerises.

Les deux équipes ont rendu hommage à Pelé avec des applaudissements d’une minute avant le début de l’action sous une averse considérable.

Nouvelles de l’équipe Bournemouth a effectué un changement par rapport à l’équipe qui a perdu 2-0 contre Chelsea mardi. Jaidon Anthony est entré dans la formation de départ, remplaçant Jack Stacey. Quant à Crystal Palace, ils ont apporté deux changements forcés après la défaite 3-0 de Boxing Day contre Fulham. Le duo suspendu James Tomkins et Tyrick Mitchell a été remplacé par Marc Guehi et Joel Ward.

Palace a eu une première occasion lorsque le ballon est tombé sur Jeffrey Schlupp à l’intérieur de la surface, mais son effort a été dirigé bien au-delà du montant gauche.

Les visiteurs n’ont rien pu faire d’une poignée de premiers coups de pied arrêtés, mais ont pris les devants après 19 minutes lorsque Ayew a pris la tête pour rencontrer le corner d’Olise et a amorti une tête dans le coin inférieur droit depuis le bord de la surface de réparation.

Olise a cherché à en placer un autre alors qu’il envoyait le ballon sur le visage du but depuis la droite, mais il n’a finalement pas été en mesure de trouver un coéquipier pour le placer devant Mark Travers.

Palace a ensuite concédé son propre coup franc, tiré par Jaidon Anthony qui l’a fait flotter sur le terrain jusqu’à Kieffer Moore sur la gauche. L’attaquant des Cherries a dirigé une tête menaçante dans la surface, forçant Vicente Guaita à effectuer une prise bondissante pour éviter tout danger d’égalisation.

Image:

Jordan Ayew a mené Crystal Palace 1-0 à la 19e minute





Les Eagles ont prolongé leur avance après 36 minutes après qu’Olise ait de nouveau placé un coéquipier sur un corner parfaitement placé. Cette fois, c’est Eze, qui n’a pas perdu de temps en enroulant un effort du pied droit dans le coin inférieur gauche à proximité du point de penalty.

La pluie s’est calmée après la reprise, tout comme le soutien à domicile, dont l’équipe semblait plus calme. Guaita a en quelque sorte survécu à plusieurs tentatives de Bournemouth dans une bousculade avant que Travers ne bloque l’effort vif d’Eze directement sur un coup franc à l’autre bout.

Les hôtes ne pouvaient finalement que se consoler du fait que le déficit n’était pas plus large après que Schlupp ait choisi Jean-Philippe Mateta, mais le remplaçant a dirigé son effort large.

Guaita a arrêté la frappe de Siriki Dembele avant que Wilfried Zaha ne skie un effort tardif et que les visiteurs aient repoussé quatre minutes de temps additionnel pour sceller la victoire sans faute.

Image:

Le brillant effort d’Eberechi Eze a doublé l’avance de Crystal Palace contre Bournemouth





O’Neil : Pas d’excuses, je suis furieux

Bornemouth l’entraîneur-chef Gary O’Neil a déclaré : “Je pense que c’est la première fois depuis que j’ai pris en charge que nous sommes tombés bien en dessous des normes que nous avons fixées. Je suis très déçu de presque tous les aspects d’aujourd’hui.

“Je suis furieux à propos des buts. Si nous défendons les coups de pied arrêtés comme si nous avions travaillé sur aucun but ne se produit. Défendre les coups de pied arrêtés a été une chose avec laquelle nous avons lutté toute la saison, mais ils étaient évitables aujourd’hui.

« (Marcus) Tavernier nous manque, il a été fantastique pour nous et a eu un impact incroyable… bien sûr qu’il nous manque. Mais je déteste les excuses. Je ne cherche pas d’excuses. J’assume l’entière responsabilité. en Premier League parce que c’est impitoyable.”

Image:

Le nouveau propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, a regardé en personne au Vitality Stadium le soir du Nouvel An





Vieira impressionné par la performance “disciplinée” du palais

Palais de cristal chef Patrick Viera a déclaré: “C’était une très bonne performance d’équipe. Je pense que nous avons très bien joué. Nous avons été agressifs, nous avons été disciplinés et quand nous avons eu le ballon, nous avons montré de la qualité. C’était une très bonne performance.”

Lorsqu’on lui a demandé si la victoire avait apporté un soulagement après la défaite du Boxing Day contre Fulham, Vieira a ajouté: “C’était un soulagement des gens qui avaient des doutes sur nous, sur l’équipe, sur les joueurs, mais je dis toujours que je connais très bien mes joueurs, je sais à quel point ils peuvent jouer.

“C’est important pour moi et c’est important pour tout le monde au club de faire confiance aux joueurs. Nous devons comprendre qui nous sommes en tant que club de football. Ce qui est difficile, c’est quand vous avez un jeune groupe de joueurs qui sont nouveaux en Premier League, il y aura des hauts et des bas.

“Je ne pensais pas que nous étions la pire équipe après le match contre Fulham et je ne pense toujours pas que nous ayons la meilleure équipe après aujourd’hui. J’invite tout le monde à être un peu plus cohérent dans ses émotions et à contrôler ses émotions.”

Statistiques de Fantasy Premier League

Statistiques FPL: Bournemouth vs Crystal Palace Objectifs Ayew, Eze Aides Olivier (2) Points bonus Olise (3pts) | Ayew (2pts) | Guaïta (1pt)

Statistiques Opta: Palace a encore battu Bournemouth

Crystal Palace a remporté chacune des quatre dernières rencontres de Premier League avec Bournemouth, avec leurs quatre victoires sur les Cherries, leur plus longue série de victoires contre un adversaire dans la compétition.

Bournemouth a maintenant perdu six de ses sept derniers matchs de Premier League (W1), alors qu’il s’agissait aujourd’hui de sa 100e défaite dans la compétition lors de son 207e match.

Jordan Ayew a maintenant inscrit son 15e but en Premier League pour Crystal Palace et son 30e au classement général, avec cinq de ses sept derniers buts en première mi-temps, contre un seul de ses 23 premiers.

Trois des huit buts d’Eberechi Eze en Premier League pour Crystal Palace sont venus de l’extérieur de la surface, seul Wilfried Zaha (4) en a plus pour les Eagles depuis le début de 2020-21.

Bournemouth a concédé ses 10e et 11e buts sur corner en Premier League cette saison, plus que toute autre équipe.

