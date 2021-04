Bryan Mbeumo a mis fin à la série de sept victoires de Bournemouth alors que Brentford a obtenu une place pour les barrages de championnat avec une victoire 1-0 au Vitality Stadium.

Brentford méritait pleinement sa victoire sur la côte sud malgré les 40 dernières minutes avec 10 hommes, après que Pontus Jansson ait été expulsé pour deux réservations, et ait pris la tête à 13 minutes du temps lorsque le super-sous Mbeumo a tiré à la maison le rebond de l’effort d’Ivan Toney. .

Les Bees auraient pu mener bien avant le vainqueur de Mbeumo, mais Sergi Canos s’est vu refuser un premier match en première période par le bloc de ligne de but de Steve Cook et Toney a tiré directement sur Asmir Begovic lorsqu’il a été joué sans faute.

Mais même avec un homme à terre, Brentford est resté dans l’ascendant alors que le jeu de but libre de Bournemouth des dernières semaines les a abandonnés, et ils ont maintenant la garantie d’une deuxième campagne consécutive de barrages grâce à leur victoire.

Leurs faibles espoirs de promotion automatique restent vivants, mais prendront fin si Watford battait Millwall à Vicarage Road plus tard samedi.

Brentford creuse profondément pour assurer sa place aux barrages

Avec deux des équipes les plus performantes du Championnat face à face, l’histoire a suggéré que le jeu serait un classique ou un non-événement – et dans les 15 premières minutes, nous avons eu notre réponse.

Brentford a commencé sur le pied avant, mais a été rattrapé à plusieurs reprises dans les premières minutes de sa propre ligne haute. Junior Stanislas aurait dû les punir sur l’épaule du dernier homme, mais, lorsqu’il était bien placé, il a glissé et a explosé.

Quelques instants plus tard, le centre de Mads Roerslev a été incliné par Marcus Forss pour Canos, dont la mauvaise connexion a permis à Cook de dégager sa propre ligne, avant que Mathias Jensen ne tire un arrêt intelligent de Begovic et Toney un encore meilleur en essayant de museler le gardien de but lorsque nettoyer à travers.

Un match de bout en bout a changé de cap en un instant cinq minutes après la pause, lorsque Jansson a reçu ses ordres de marche pour amener Arnaut Danjuma s’écraser au sol sous le dégagement de Begovic, mais, le cas échéant, cela a ajouté à la résolution de Brentford.

Alors que Bournemouth a eu du mal à créer, même avec l’ajout de David Brooks, la double force de frappe de Brentford a continué à paraître dangereuse, et une mauvaise touche de Toney dans la boîte des hôtes lui a refusé une chance d’un match d’ouverture après que Jack Wilshere ait été volé au milieu de terrain. .

À 13 minutes de la fin, il tenta à nouveau sa chance à deux reprises, et cette fois trouva la percée. Toney a repris le rebond de son propre effort bloqué avant de réessayer sous un angle serré, ne laissant Begovic capable de placer le ballon que sur le chemin de Mbeumo, qui a tiré à la maison de près.

Bournemouth a soufflé et soufflé dans les dernières minutes alors qu’ils cherchaient au moins à garder leur invaincu en vie, mais n’ont pas pu trouver un moyen et ont été dépassés en troisième position par leurs visiteurs, qui ont encore un match en main.

Et après?

Bournemouth se rendra à Wycombe samedi prochain; Coup d’envoi à 15h.

Brentford accueille les combattants de la relégation Rotherham mardi, en direct sur Événement principal de Sky Sports et Football à partir de 18h30; Coup d’envoi à 19h.