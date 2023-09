BMO va fermer ses activités de financement automobile au détail

MONTRÉAL –

BMO Groupe financier annonce qu’il fermera ses activités de financement automobile au détail afin de réorienter ses ressources à la suite d’une augmentation des créances irrécouvrables.

La Banque de Montréal affirme également que cette décision entraînera un nombre indéterminé de licenciements au Canada et aux États-Unis.

Cela survient après que les provisions pour créances douteuses de l’entreprise ont plus que triplé pour atteindre 492 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 juillet par rapport à l’année précédente.

Dans le segment des particuliers, les provisions pour pertes sur créances de la banque ont augmenté de 800 pour cent pour atteindre 81 millions de dollars au dernier trimestre, contre 9 millions de dollars l’année précédente.

Ces bosses sur le compte de résultat suggèrent la pression financière à laquelle sont confrontés les consommateurs, qui ont eu du mal à faire face à la hausse des taux d’intérêt au cours de la dernière année et demie.

Les coûts d’emprunt plus élevés ont commencé à ralentir certaines demandes de prêts et la conclusion de transactions dans un contexte de forte concurrence entre les banques canadiennes sur les taux hypothécaires et d’inquiétudes plus larges concernant un ralentissement économique général.

Le segment des prêts automobiles indirects de détail de la Banque de Montréal travaille avec les concessionnaires automobiles pour organiser le financement des acheteurs de voitures, qui à leur tour effectuent des paiements mensuels à ces concessionnaires. Les activités de banque commerciale de BMO, qui soutiennent les concessionnaires automobiles par le biais du financement des stocks, ne sont pas liées à la fermeture prochaine.

« En mettant fin aux activités indirectes de financement automobile au détail, nous avons la capacité de concentrer nos ressources sur les domaines où nous pensons que notre position concurrentielle est la plus forte », a déclaré Jeff Roman, porte-parole de BMO Groupe financier, dans un communiqué à La Presse Canadienne.

Il n’a pas précisé quand la fin du contrat de concession prendrait effet.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les employés concernés pour leur apporter un soutien et garantir qu’ils soient traités avec équité et respect », a ajouté Roman.

Au dernier trimestre, les coûts liés aux licenciements ont totalisé 223 millions de dollars avant impôts, bien que la banque n’ait pas divulgué le nombre d’employés licenciés.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2023.