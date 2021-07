BMC se prépare à démolir une partie du bungalow Prateeksha d’Amitabh Bachchan | Nouvelles des gens

Bombay: La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a commencé à se conformer à son avis de 2017 pour démolir une partie du Prateeksha Bungalow de l’acteur de Bollywood Amitabh Bachchan pour l’élargissement de la route.

Le BMC a donné un avis à la famille Bachchan pour l’élargissement de la route qu’une partie de leur parcelle de bungalows Pratheeksha sera acquise pour l’élargissement de la route Sant Dnyaneshwar Marg.

Le BMC a également demandé aux responsables de l’enquête de Mumbai Suburban Collector City de délimiter la partie exacte du bungalow requise pour le projet d’élargissement de la route.

Sant Dnyaneshwar Marg relie le quartier du cinéma Chandan à Link Road en direction du temple Iskcon. L’avocat Tulip Brian Miranda, conseiller municipal, s’adressant à l’ANI, a demandé pourquoi les travaux du BMC avaient été achevés pour toutes les autres maisons, à l’exception de celle de l’acteur de Bollywood, et a déclaré que le projet clé avait été bloqué.

« Le BMC avait averti l’acteur Amitabh Bachchan en 2017 de cette situation dans le cadre de la politique sinueuse de la route. Le mur de la parcelle jouxtant le bungalow de Bachchan a été pris et le drainage a été créé. Mais la maison de Bachchan a été laissée intacte. » dit Miranda.

Elle a ajouté: « Lorsque l’avis a été émis, pourquoi le terrain n’a-t-il pas été pris? Il appartenait à une personne ordinaire, ils l’auraient pris immédiatement en vertu de l’article 299 de la Loi sur les municipalités qui dit que vous n’avez pas à attendre un deuxième avis d’appel. »

L’avocate a ajouté que malgré des tentatives répétées, elle n’a pas pu joindre les autorités jusqu’à ce qu’elle ait menacé de se rendre à Lokayukta. « J’ai écrit au BMC en février 2021. Je n’ai pas reçu de réponse, j’ai donc eu une conversation téléphonique avec l’officier de paroisse et j’ai écrit au commissaire mais je n’ai toujours pas reçu de réponse. C’est un projet très nécessaire car il y a deux écoles , un hôpital, un temple ISKCON et des monuments à Mumbai sont à proximité. Le projet de route sinueuse a été soudainement arrêté à cause du bungalow d’Amitabh Bachchan », a-t-elle ajouté.

« J’ai commencé l’agitation et les suivis en février. Je suis très heureuse que ce travail reprenne quand j’ai dit que j’irai à Lokayukta si cet ordre particulier n’est pas respecté et si le préavis n’est pas consommé », a-t-elle ajouté. Miranda a en outre déclaré que les autorités avaient immédiatement rédigé une enquête sur la ville et demandé une nouvelle délimitation de la propriété.