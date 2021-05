BMC demande aux habitants de Mumbai d’« adopter un arbre » pour restaurer la couverture verte détruite par le cyclone Tauktae

Le cyclone Tauktae a causé une destruction écologique massive Le Maharashtra et Mumbai ont subi les pires vents à grande vitesse qui ont laissé la couverture arborée de la ville en lambeaux. Pour restaurer la verdure de la ville, cependant, la Bidhannagar Municipal Corporation (BMC) a lancé une nouvelle campagne intitulée « Adopt a Tree Pit » dans le but d’impliquer les citoyens de Mumbai ainsi que l’administration dans la restauration des arbres ravagés de Mumbai en en plantant davantage.

L’initiative a été lancée par Vishvas Mote, commissaire adjoint du quartier K-West à Mumbai, en collaboration avec la Fondation Make Earth Green Again (MEGA). La campagne, intitulée « Be A Tree Parent – Adopt A Fallen Tree Pit » – encourage les individus à se manifester et à adopter une fosse où poussaient des arbres avant d’être déracinés par le cyclone Tauktae.

Le lancement de la campagne a été marqué par un événement qui a vu la présence de plusieurs célébrités telles que l’ancien acteur et homme politique Hema Malini entre autres. Dans le cadre du lancement, un échantillonnage a été planté dans une fosse du quartier K qui avait autrefois compté 45 arbres.

Selon Mote, le quartier K à lui seul avait perdu 350 arbres dans le cyclone tandis que l’ensemble de Mumbai a perdu environ 2 000 arbres qui ont été déracinés à la suite des rafales de vent qui ont frappé la ville la semaine dernière, envoyant des vagues de la mer d’Oman s’écraser sur le Gateway of India et le Taj Hotel.

Parmi les arbres à planter dans le cadre de l’initiative, citons le tamhan, le jamun, le badam et d’autres espèces à fleurs et indigènes, a rapporté le Times of India.

Pas seulement des arbres, le cyclone Tauktae a causé de graves dommages matériels à travers le Maharashtra. A Thane, les pluies dues au cyclone ont endommagé plus de 2 100 maisons, a déclaré vendredi dernier le collecteur Rajesh Narvekar. Environ 25 maisons ont été complètement détruites, dont 22 étaient des habitations pucca, la plupart à Ambernath, et la perte totale sur ce compte était de l’ordre de Rs 24 lakh, a-t-il déclaré.

