Blyth Spartans vs Wrexham AFC: plans de couverture télévisée

Blyth Spartans et Wrexham ont une égalité en FA Cup qui a des plans de couverture télévisée pour le public américain. Oui, deux équipes hors championnat sont à la télévision américaine.

Il découle de la Bienvenue à Wrexham programme diffusé sur FX (disponible sur Sling Blue). Comme ESPN porte la FA Cup, c’est l’occasion de diffuser leurs matchs pour le public américain. C’est quelque chose qui n’est pas disponible actuellement pour l’équipe de la Ligue nationale.

Plans de couverture Blyth vs Wrexham

Heure du coup d’envoi : 8 h HE / 5 h HP – samedi 15 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Orange

Commentateurs : Guy Mowbray et Alan Smith

Télévision américaine : Le match est sur ESPN2 (disponible via Sling Orange)

Ce jeu a en fait changé les créneaux horaires juste pour s’adapter au public américain. Auparavant, le match Blyth vs Wrexham avait des plans de couverture minimaux. Après tout, ce sont deux équipes hors championnat qui essaient juste de se qualifier pour le premier tour proprement dit de la FA Cup de cette saison. Cependant, avec la montée en popularité de Wrexham AFC, la FA a augmenté le jeu de deux heures pour le public américain.

Ce jeu est en fait à Blyth, ce qui signifie que de nombreux Américains voient le côté pour la première fois. En ce qui concerne Wrexham, de nombreux fans peuvent être habitués à l’hippodrome et aux joueurs. C’est quelque chose d’entièrement nouveau pour eux.

Blyth accueille Wrexham

Comme indiqué, Wrexham AFC est maintenant un nom familier pour de nombreux Américains. Un bon nombre de ces fans ne sont même pas des fans de football. Ils pourraient simplement être des partisans des propriétaires du club, Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Les droits de diffusion en continu et l’audience aux États-Unis sont un objectif majeur pour les deux propriétaires. Reynolds et McElhenney ont tous deux exprimé leur intérêt à permettre au public américain de regarder leur club. Cependant, c’est quelque chose que la Ligue nationale, l’EFL et la FA n’ont pas permis.

Cependant, le tournoi national en Angleterre a des droits exclusifs aux États-Unis qui appartiennent à ESPN. C’est donc une occasion rare de diffuser le match. Le mouvement de diffusion du match sur l’une des principales chaînes d’ESPN est un spectacle bienvenu pour les fans de football.