Blumhouse ne produit plus le film Magic 8 Ball de Mattel

Blumhouse n’est plus un partenaire producteur du film Magic 8 Ball prévu par Mattel.

Vendredi, le co-fondateur et producteur Jason Blum a déclaré à CNBC que la centrale de production d’horreur n’était plus attachée au projet du fabricant de jouets.

“Nous l’avons développé pendant un certain temps, mais nous ne sommes plus attachés”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils le développent avec quelqu’un d’autre. Je leur souhaite bonne chance.”

Blum n’est pas entré dans les détails sur les raisons pour lesquelles Blumhouse a quitté le projet. Les représentants de Mattel n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Le film Magic 8 Ball a été annoncé pour la première fois en 2019 et est l’un des nombreux projets en développement sous Mattel Films.

La société a récemment terminé la production de son film Barbie avec Warner Bros et a également un film Masters of the Universe prévu avec Netflix. Il y a une douzaine d’autres projets en développement, y compris des films basés sur Hot Wheels, Major Matt Mason, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Uno et Barney.

Transformer Magic 8 Ball en une histoire d’horreur a peut-être été une surprise, mais la décision de Mattel de s’associer à Blumhouse ne l’était pas.

Le studio a établi une nouvelle norme pour la production d’horreur au 21e siècle, qui élève toute la catégorie. Blumhouse est surtout connu pour des films comme “Paranormal Activity” et “Get Out”, lauréat d’un Oscar, et sa stratégie consistant à prendre des films à petit budget et à les transformer en énormes succès au box-office.

Par exemple, Blumhouse s’est associé à Hasbro pour créer un film basé sur la planche Ouija. Le film, sorti en 2014, n’a coûté que 5 millions de dollars à réaliser et a rapporté plus de 103 millions de dollars au box-office mondial. La suite “Ouija: Origin of Evil”, sortie en 2016, a coûté 9 millions de dollars pour la production et a rapporté 81,7 millions de dollars.

Alors que Mattel cherche à contrôler ses marges et à se développer dans le divertissement théâtral, il sera essentiel de produire des films à moindre coût pouvant atteindre un succès de plusieurs millions de dollars. En travaillant avec des studios et des distributeurs tiers pour donner vie à ses jouets sur grand et petit écran, tout en minimisant les risques financiers.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal a distribué “Get Out”.