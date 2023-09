Blumenthal prévoit d’agir contre les escroqueries politiques et caritatives par télémarketing

Le sénateur Richard Blumenthal va de l’avant avec de nouveaux efforts législatifs pour lutter contre les escroqueries par télémarketing qui ont permis de récolter des millions de dollars tout en prétendant représenter des causes politiques et caritatives.

Blumenthal a annoncé lundi un nouveau contrôle et une nouvelle lutte législative pour lutter contre ceux qui utilisent les appels de télémarketing, les escroqueries en ligne et d’autres stratagèmes pour voler efficacement des millions de dollars aux donateurs. Les donateurs pensent qu’ils font des dons à de vraies causes, mais ils sont amenés à donner à de fausses organisations, leurs dirigeants finissant par garder l’argent pour eux.

La première étape du démocrate du Connecticut a été d’envoyer des lettres aux présidents de la Commission électorale fédérale et de la Commission fédérale du commerce dans le cadre de son enquête plus vaste.

« J’écris sur les mesures prises par la Commission électorale fédérale et ses partenaires pour réprimer les stratagèmes frauduleux qui utilisent des causes politiques et caritatives à des fins d’enrichissement privé, et sollicitent les changements nécessaires à la loi pour tenir ces fraudeurs pour responsables », a écrit Blumenthal à Dara. Lindenbaum, président de la FEC. Il a écrit une lettre similaire à la présidente de la FTC, Lina Khan.