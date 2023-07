Bluey: Le jeu vidéo en préparation, selon des preuves déterrées par des détectives en ligne

Le chien de dessin animé préféré au monde est-il sur le point d’avoir son propre jeu vidéo ?

Des détectives en ligne ont découvert qu’un jeu Bluey pourrait être en préparation, après un bot Twitter consacré aux décisions de classification des jeux vidéo australiens a tweeté une nouvelle note: Bluey : le jeu vidéo a reçu un G pour Général.

Selon une liste complète sur le gouvernement australien, le jeu – qui n’a pas été annoncé – est originaire du Royaume-Uni, où tous les droits commerciaux sur Bluey sont détenus par la BBC. Et bien que recevoir une classification ne signifie pas que le titre sera créé, ou même a été officiellement autorisé, ce jeu particulier semble avoir pesé derrière lui : il répertorie Outright Games comme son éditeur, une société britannique connue pour ses Paw Patrol et Peppa Pig. titres.

Bluey : le jeu vidéo est décrit comme un jeu de type chasse au trésor qui sera disponible sur PC, PlayStations 4 et 5, Nintendo Switch et Xbox.

« Suivez la famille Heeler dans une aventure de vacances pour trouver un trésor caché par Bandit et ses frères il y a de nombreuses années », dit-il. « Le jeu se déroule dans 5 lieux de spectacle emblématiques, et son mode histoire raconte une aventure familiale sur la création de vos propres souvenirs précieux avec votre famille. »

Selon la même liste, Bluey : le jeu vidéo est développé par la société madrilène Artax Games, qui aurait soumis 30 minutes de séquences de gameplay pour avoir été classées en « gameplay de niveau 2 ». Il semble que ce soit une offre différente de Bluey : Let’s Play !, un jeu mobile développé par Budge Studios, qui a sorti sa propre bande-annonce plus tôt ce mois-ci.

La nouvelle découverte du jeu vidéo survient quelques jours après que le producteur exécutif Daley Pearson a assuré aux fans que la série reviendrait pour une quatrième saison.

« Il y aura certainement plus de Bluey. Le nombre de familles qui ont accueilli Bluey est un privilège que nous ne prenons pas et que nous n’avons jamais pris à la légère. Pearson a déclaré au Courier Mail.

Plus tôt ce mois-ci, l’ABC a annoncé que l’émission gagnante des Bafta, Emmy et Aacta avait atteint l’audience totale la plus élevée de toutes les séries diffusées en Australie, avec une moyenne de 11 millions par épisode de sa dernière saison – un chiffre qui inclut les vues de toutes les chaînes de diffusion d’ABC ainsi que d’iView. Les trois épisodes les plus populaires étaient Cubby (12,7 m), Relax (12,7 m) et Dragon (12,1 m). (À titre de comparaison, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo a attiré 3,7 millions de téléspectateurs en 2021.)

Billy Joel, Ryan Gosling et Natalie Portman font partie des nombreux fans de haut niveau de la série, à propos d’une Blue Heeler de six ans et de sa famille. En 2021, la bande originale est devenue le premier album pour enfants à atteindre la première place des charts australiens; un album de suivi – Bluey: Dance Mode! – est sorti en avril.

La série, créée par Joe Brumm et produite par les studios Ludo de Brisbane, est disponible dans plus de 60 pays, et les dix épisodes les plus récents de la troisième saison viennent d’être diffusés sur ABC en Australie. (Il faudra encore un an avant que ceux-ci ne soient disponibles au Royaume-Uni et aux États-Unis sur Disney +, où les 10 épisodes précédents de cette saison viennent tout juste d’être disponibles.)

Bluey’s Big Play – une adaptation scénique – a été créée en Australie en 2020 et a des dates jusqu’en 2024 au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada.

Guardian Australia a contacté Ludo Studios, la BBC et Artax pour commentaires.