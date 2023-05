Bluesound Node X : pratique avec le diffuseur de musique amélioré

Le fabricant d’appareils audio sans fil Bluesound a un nouveau diffuseur de musique, le Node X. Il s’agit d’une édition spéciale du 10e anniversaire de son populaire diffuseur haute résolution sans fil Node à 599 $, mais avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et un prix prévisible plus élevé. Je suis allé sur le terrain pour savoir si cela valait la dépense supplémentaire par rapport à l’original.

Du point de vue du design, le Node X à 749 $ est extrêmement similaire au Node avec son écran tactile monté sur le dessus et ses bords arrondis. Mais pour le X, il obtient une finition argentée attrayante. Encore une fois, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités sur le X, y compris un ampli casque dédié et une entrée HDMI eARC. Bien qu’il puisse être facile de manquer la sortie casque sur le nœud d’origine, il n’y a pas d’erreur ici – il s’agit d’une grande prise jack argentée d’un quart de pouce à l’avant et au centre de l’unité. La sortie est dotée de la technologie THX AAA (Achromatic Audio Amplifier) ​​pour ce que la société appelle une « expérience d’écoute au casque sans compromis ».

Le remplacement du DAC Burr Brown PCM 5242 au son décontracté du Node est un DAC Sabre ESS 9028Q2M. Ce convertisseur numérique est également utilisé dans le Cambridge Audio DacMagic 200M et lui donne un son plus clair que l’original (plus de détails ci-dessous).

Contrairement à un haut-parleur en streaming, le Node X est conçu pour être connecté à un système stéréo existant et propose plus de 20 applications, telles que Spotify, Apple Music et Tidal. Les options de connectivité incluent HDMI eARC, Wi-Fi double bande, Ethernet, aptX HD Bluetooth et USB. Côté audio, on retrouve du RCA stéréo, du numérique coaxial et une sortie subwoofer, plus une entrée combinée optique/analogique. En plus de la plateforme de streaming BluOS de l’appareil, le Node X inclut également la compatibilité Apple AirPlay 2.

L’inclusion de la télécommande RC1 à 59 $, conçue pour fonctionner avec l’appareil Bluesound le plus proche, renforce encore la proposition de valeur du Node X. Le streamer peut également être contrôlé avec l’application BluOS ou via des assistants vocaux comme Siri d’Apple, Amazon Alexa et Google Assistant.

Pratique

Le Node X comprend le RC1 à 59 $ dans la boîte Ty Pendlebury/Crumpe

J’ai comparé le Node X au Node d’origine, à la fois lorsqu’il est connecté à notre système de référence Onkyo TX-RZ50 et Q Acoustic 3050i et qu’il pilote une paire d’écouteurs Sony MDR-V6. J’ai commencé par écouter avec des écouteurs, et les différences entre les deux lecteurs ont été immédiates – le Node X est capable de fournir de meilleurs détails. Le nœud était sensiblement plus détendu. Si vous avez un bon casque, le Node X serait un excellent moyen de les piloter. Il pourrait également être utilisé comme préampli pour un amplificateur avec ses entrées eARC et optiques.

L’utilisation de la sortie analogique du Node sur mon système domestique était géniale car elle aidait à apprivoiser le haut de gamme, mais le Node X serait un excellent ajout à un système qui a également besoin d’un peu plus de peps. Écouter du folk, du rock et de la danse était vraiment agréable en utilisant les sorties analogiques du système CNET AV, présentant le même détail supplémentaire que j’avais remarqué avec la sortie casque. Par exemple, avec I Don’t Like That He de Tony Molina, la guitare acoustique grattée avait plus de présence que via le Node, et la basse était un peu mieux définie.

Que vous ayez un système Bluesound existant ou que vous recherchiez un moyen haut de gamme de diffuser sur votre chaîne hi-fi existante, le Node X offre à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Si vous essayez de choisir entre le Node et le Node X, ce dernier est une mise à niveau importante et justifie plus que les 150 $ supplémentaires.

L’édition limitée Bluesound Node X est disponible dès maintenant pour 749 $.