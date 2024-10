Bluesky travaille sur un abonnement, mais il ne vous donnera pas de chèque bleu

Bluesky travaille sur un abonnement premium qui ajoutera des fonctionnalités telles que des téléchargements vidéo de meilleure qualité et certaines options de personnalisation de profil. Cependant, contrairement à l’abonnement premium proposé par X, le niveau payant de Bluesky n’augmentera pas la visibilité de vos publications et ne donnera pas non plus à votre compte un statut « vérifié ». Dans un publier sur son blogBluesky note également que la plateforme « sera toujours gratuite ».