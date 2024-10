Bluesky lève 15 millions de dollars en série A et prévoit de lancer des abonnements

L’application sociale décentralisée Bluesky a annoncé jeudi avoir levé un tour de table de série A de 15 millions de dollars, à la suite de sa levée de fonds de 8 millions de dollars l’année dernière. Ce financement intervient alors que Bluesky connaît une croissance accrue, en partie du fait des utilisateurs X qui sont troublés par les récents changements apportés à la fonctionnalité de blocage, ainsi que par la décision permettant à des tiers de former l’IA sur les publications publiques des utilisateurs. Au cours du seul mois dernier, Bluesky a ajouté environ 3 millions de nouveaux utilisateurs, portant sa base d’utilisateurs totale à environ 13 millions.

Bluesky a été initialement incubé au sein de Twitter en tant que vision de l’ancien PDG Jack Dorsey sur ce à quoi devrait ressembler l’avenir des médias sociaux. Mais le réseau social et développeur du protocole open source AT Protocol n’est plus affilié à Dorsey, qui a quitté le conseil d’administration de la startup plus tôt cette année. Néanmoins, bon nombre des objectifs initiaux de Bluesky restent cohérents : comme Mastodon, le protocole AT de Bluesky est décentralisé, ce qui signifie que les individus pourront configurer leurs propres serveurs et applications sociaux, et que les personnes extérieures à l’entreprise auront une transparence sur comment et quoi. est en cours d’élaboration.

« Avec cette collecte de fonds, nous continuerons à soutenir et à développer la communauté de Bluesky, à investir dans la confiance et la sécurité et à soutenir l’écosystème des développeurs ATmosphere », le blog de Bluesky annonce lit. « De plus, nous commencerons à développer un modèle d’abonnement pour des fonctionnalités telles que le téléchargement de vidéos de meilleure qualité ou la personnalisation de profil comme les couleurs et les cadres d’avatar. »

L’équipe Bluesky n’a pas tardé à dire aux utilisateurs que ce niveau payant ne serait pas comme X, où les abonnés bénéficient de coches bleues exclusives et d’un classement algorithmique, rendant leurs publications plus visibles.

« La façon dont Twitter gérait les abonnements était essentiellement un modèle de la façon dont Bluesky ne devrait pas les faire », Paul Frazee, développeur de Bluesky. posté. « Les fonctionnalités « Payer pour gagner » comme obtenir de la visibilité ou avoir un chèque bleu parce que vous êtes abonné sont tout simplement fausses et ruinent le réseau pour tout le monde. »

Le cycle de série A est dirigé par Blockchain Capital avec la participation d’Alumni Ventures, True Ventures, SevenX, Amir Shevat de Darkmode et le co-créateur de Kubernetes Joe Beda. La présence d’une entreprise axée sur la cryptographie pourrait alarmer les sceptiques, d’autant plus que le PDG Jay Graber était ingénieur logiciel pour une société de cryptographie, Zcash, mais Bluesky a assuré de manière proactive aux utilisateurs que l’entreprise ne se tournait pas vers le Web3.

« Notre responsable, Blockchain Capital, partage notre philosophie selon laquelle la technologie doit servir l’utilisateur, et non l’inverse : la technologie utilisée ne doit jamais se faire au détriment de l’expérience utilisateur », a déclaré Bluesky dans son annonce. « Cela ne change rien au fait que l’application Bluesky et le protocole AT n’utilisent pas de blockchains ou de cryptomonnaies, et nous n’hyperfinancierons pas l’expérience sociale (via des tokens, du crypto trading, des NFT, etc.) »

Graber a également annoncé que Kinjal Shah, associé général de Blockchain Capital, rejoindrait le conseil d’administration de Bluesky.

« [Shah] partage notre vision d’un écosystème de médias sociaux qui responsabilise les utilisateurs et soutient la liberté des développeurs, et ce fut une expérience formidable de travailler avec elle. Avec son soutien, nous sommes bien placés pour grandir », Graber a écrit.