Bluesky est-il le prochain Twitter ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle plateforme de médias sociaux

Twitter a subi de grands changements depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk l’année dernière. La société a retiré les anciennes coches bleues indiquant les comptes vérifiés, a rétabli les comptes précédemment interdits et a lancé un nouveau programme d’abonnement.

Il est donc naturel qu’il y ait beaucoup d’intérêt pour les plateformes sociales alternatives. L’un des derniers, Bluesky Social, gagne du cachet et même du cachet de célébrités – mais vous devrez peut-être attendre un peu avant de pouvoir l’essayer. Voici un aperçu de ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Bluesky Social ?

En termes simples, il s’agit d’une plate-forme de médias sociaux qui partage suffisamment de similitudes avec Twitter pour que certaines personnes la considèrent comme une alternative. Il y en a d’autres, dont Mastodon, mais selon Le New York Timesles utilisateurs disent que Bluesky Social est l’application qui se rapproche le plus de Twitter.

L’application est construite sur quelque chose appelé le Protocole de transport authentifiéou AT, un cadre de médias sociaux créé par l’entreprise et composé d’un réseau de nombreux sites différents.

Il y avait environ 50 000 utilisateurs sur Bluesky Social fin avril, selon Bloomberg. Cela a commencé comme un application pour iOSmais est maintenant disponible pour Utilisateurs Androidaussi.

Et même si le nom du site ne met pas le S en majuscule dans « ciel », il se prononce « ciel bleu ». Ne rimez pas avec « brewski ».

Qui est derrière ?

Voici une autre connexion Twitter. Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, est membre du conseil d’administration et le projet Bluesky a débuté en 2019 alors qu’il était PDG de Twitter. Jay Graber est le PDG de l’entreprise. Le site a présenté d’autres membres du personnel dans un récent article de blog.

En quoi Bluesky est-il similaire à Twitter ?

Divulgation complète : Je suis toujours sur la liste d’attente pour une invitation Bluesky Social, donc je n’ai pas encore pu l’essayer. Mais les captures d’écran sur l’App Store d’Apple montrent un site de messages à défilement vertical avec de petits avatars photo ronds pour les utilisateurs et des icônes sous les messages indiquant le nombre de commentaires, de likes et de reposts qu’ils ont reçus. Il ressemble assez au format de Twitter.

Même le nom est lié. Dorsey a confirmé la spéculation d’un utilisateur de Bluesky Social selon laquelle le nom est lié à la mascotte d’oiseau de Twitter, l’idée étant que l’oiseau pourrait voler encore plus librement dans un ciel bleu ouvert.

Et en quoi Bluesky est-il différent ?

D’une part, vous pouvez définir votre domaine comme identifiant, si vous le souhaitez. Cela pourrait aider à la vérification, qui est devenue un problème brûlant pour Twitter une fois que Musk a commencé à supprimer les coches bleues des comptes vérifiés qui refusaient de payer des frais mensuels.

« Par exemple, une salle de presse comme NPR pourrait définir son identifiant sur @npr.org », a déclaré le Notes de blog de la société Bluesky Social. « Ensuite, tous les journalistes que NPR souhaite vérifier pourraient utiliser des sous-domaines pour définir leurs identifiants sur @name.npr.org. Les comptes de marque pourraient également définir leur identifiant comme leur domaine. »

La modération semble également différente. Un autre article de blog dit que Bluesky utilise déjà la modération automatisée et travaille sur un système d’étiquetage communautaire, qui est décrit comme « quelque chose de similaire aux listes muettes/bloquées partagées ».

Les utilisateurs de nombreuses plateformes de médias sociaux voient les publications d’un flux sélectionné pour eux par un algorithme, bien que les utilisateurs puissent influencer cela en suivant ou en bloquant certains utilisateurs. Mais Bluesky veut donner aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi un variété d’algorithmes différents pour déterminer ce qu’ils voient. C’est toujours en cours, cependant.

Vous pouvez également choisir parmi différents fournisseurs d’hébergement, mais il existe un système par défaut, le propre système de Bluesky.

Et il est possible que les créateurs qui acquièrent une suite sur Bluesky Social puissent un jour être en mesure de garder les liens avec ceux qui les suivent, même si le service lui-même change.

Premières critiques

Le journaliste de NBC News, Ben Collins, a tweeté que Bluesky Social « fonctionne et ressemble et se sent comme (Twitter) », et a loué la « modération, l’expérience de bureau et la fiabilité » du site.

Je suis sur Bluesky à https://t.co/UvbqCtURlf. Quand il sera complètement lancé, je parierais qu’il va juste usurper ce site porno. Cela fonctionne et il ressemble et se sent comme celui-ci, c’est tout ce que nous avons jamais demandé. Cela se résume à la modération, à l’expérience de bureau et à la fiabilité, mais cela semble être la réponse. —Ben Collins (@oneunderscore__) 27 avril 2023

Le site a une note de 4,2 étoiles sur 5 sur l’App Store d’Apple. « Cela ressemble aux premiers jours de Twitter, mais en plus organique », a écrit un critique.

Qui l’utilise ?

La mannequin et personnalité de la télévision Chrissy Teigen a partagé le nom de son compte Bluesky Social sur Twitter.

D’après The Vergela représentante Alexandria Ocasio-Cortez a également rejoint Bluesky Social, tout comme la personnalité de Twitter qui se fait appeler « dril » (vrai nom : Paul Dochney).

La chanteuse Grimes (mère de deux enfants avec le propriétaire et PDG de Twitter Elon Musk) est également sur Bluesky Social, tout comme l’ancienne analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning, selon le Washington Post.

Comment puis-je m’inscrire?

Pour l’instant, tout ce que vous pouvez faire est d’ajouter votre adresse e-mail à la Bluesky Social liste d’attente pour recevoir une invitation à l’essayer. Le site est en version bêta et ne permet pas encore à tout le monde de se joindre. Mais si vous connaissez quelqu’un sur Bluesky Social, vous pouvez lui demander d’être à l’affût des codes d’invitation, puis le supplier de vous en envoyer un.

PDG Jay Graber dit que le site restera sur invitation uniquement jusqu’à ce qu’il soit plus avancé dans le développement.