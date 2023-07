Le concurrent de Twitter, Bluesky, a déclaré avoir connu un « trafic record » samedi après qu’Elon Musk, président exécutif et directeur technique de Twitter, a déclaré que le site limiterait temporairement le nombre de messages que les utilisateurs peuvent lire par jour.

Musc écrit dans un tweet qu’en raison de « niveaux extrêmes de récupération de données » et de « manipulation du système », les comptes vérifiés, les comptes non vérifiés et les nouveaux comptes non vérifiés seront soumis à des limites sur le site de médias sociaux. Musk a changé les limites plusieurs fois samedi, à un moment donné annonçant que les comptes vérifiés pouvaient voir 10 000 messages par jour, tandis que les comptes non vérifiés pouvaient voir 1 000 et les nouveaux comptes non vérifiés pouvaient voir 500. Les utilisateurs signalent avoir vu un message d’erreur « Limite de débit dépassée » lorsqu’ils ont vu leur nombre de messages alloué.

En conséquence, les gens se sont tournés vers Bluesky, un nouveau site de médias sociaux basé sur du texte soutenu par le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Bluesky est toujours dans une phase bêta sur invitation uniquement, et la société a déclaré samedi dans un message que ses systèmes connaissaient « des performances dégradées en raison d’un trafic record ». La plate-forme a également dû suspendre temporairement les inscriptions pour résoudre les problèmes de performances.

Bluesky a repris les inscriptions dimanche soir.

Twitter a répondu à la demande de commentaire de CNBC avec une réponse automatisée. Bluesky n’a pas immédiatement répondu.

Bluesky a été initialement incubé au sein de Twitter en 2019 lorsque Dorsey était encore PDG. L’application fonctionne sur une technologie de réseau décentralisée appelée AT Protocol, qui pourrait en théorie alimenter les futures applications sociales, permettant aux utilisateurs de conserver leur identité sur plusieurs plates-formes.

En février 2022, les membres du projet Bluesky créé Bluesky Public Benefit LLC, avec Jay Graber comme PDG et Dorsey comme l’un des membres fondateurs du conseil d’administration. L’entreprise annoncé sur Twitter en avril 2022 qu’il a reçu un financement de 13 millions de dollars « pour nous assurer d’avoir la liberté et l’indépendance nécessaires pour nous lancer dans la R&D ».

Fin avril de cette année, Bluesky a atteint plus de 50 000 utilisateurs, selon son site Internet.

Bluesky n’est pas le seul concurrent émergent de Twitter. L’application de messagerie décentralisée Mastodon a suscité un intérêt considérable en novembre, et le géant des médias sociaux Méta a précédemment confirmé à CNBC qu’il « explorait un réseau social décentralisé autonome pour partager des mises à jour de texte ».

Meta peut être prêt pour le lancement, comme The Verge rapporté samedi que le concurrent Twitter de Meta, appelé Threads, est brièvement apparu dans la boutique Google Play.

Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

—Jonathan Vanian de CNBC a contribué à ce rapport.