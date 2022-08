Blues et musique folk Rock Raue Center’s Arts on the Green en août ! – Section locale de Shaw

Raue Center For The Arts est ravi de présenter l’artiste de blues primé et favori local Hector Anchondo à Arts sur le vert le samedi 13 août à 19 h, la formidable série de divertissements estivaux en plein air du Raue Center se déroule à l’église épiscopale St. Mary’s au centre-ville de Crystal Lake.

Après avoir joué pendant des années dans un groupe de rock, Anchondo a pris la décision de passer au blues. Il était suffisamment sérieux pour suivre cet appel qu’il a déménagé à Chicago pendant un an pour s’imprégner de la musique blues et apprendre de ses traditions de la vieille école.

Les premières sorties Blues d’Anchondo, Soulever la poussière (2012) et Jeunes armes (2014), a présenté son son Blues au public du Midwest. Son album de 2017 Lancer les dés a passé 24 semaines sur le Roots Music Report. Il a ensuite participé à l’International Blues Challenge 2020 dans la catégorie solo/duo et est reparti avec le premier prix ! En plus d’être un honneur incroyablement prestigieux, remporter l’International Blues Challenge a été l’aboutissement de plus de deux décennies de travail pour Anchondo.

Avec le trophée IBC en main, ainsi que des apparitions en 2020 au Chicago Blues Festival, au Big Blues Bender et à la Legendary Rhythm and Blues Cruise, Anchondo continue d’apporter son merveilleux son Blues dans le Midwest.

Le samedi 20 août à 19 h, Bandes sonores d’une génération présentera Ladies Of The Canyon : un hommage à Linda Ronstadt et Joni Mitchell. Heather Wood et Jessica Hornsten vous emmèneront dans un voyage joyeux et divertissant qui présente les chansons les plus appréciées de ces artistes révolutionnaires qui ont défié sans crainte les limites stylistiques au cours de leur longue carrière tout en créant une musique intemporelle.

Espace à Arts sur le vert est limité, alors commandez vos billets tôt et planifiez votre visite dans ce charmant lieu en plein air. Les clients sont invités à apporter des rafraîchissements à déguster tout en étant assis sous les arbres et en regardant de fabuleux spectacles en direct en plein air.

Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, veuillez visiter www.rauecenter.org.

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org