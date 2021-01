ST. LOUIS: Le nouveau capitaine des Blues de St. Louis Ryan OReilly voudrait se débarrasser du goût amer dans sa bouche.

Ses coéquipiers aussi.

La défense des Blues de leur premier championnat de la Coupe Stanley a pris fin sans cérémonie, s’inclinant au premier tour de la bulle des séries éliminatoires de la LNH contre les Canucks de Vancouver en cinq matchs.

Cette saison va être inconfortable dans de nombreux domaines, mais elle l’utilise comme motivation, a déclaré OReilly. Nous étions une très bonne équipe et nous aurions dû aller beaucoup plus loin que nous ne l’avons fait. Et nous cherchions cette année à rebondir et à revenir et à prouver au monde du hockey à nouveau qu’ils étaient élites.

Les Blues ont amassé 94 points, un sommet de la Conférence Ouest, en 71 matchs avant que la ligue ne soit fermée en mars dernier par la pandémie. L’équipe n’a jamais trouvé cette forme lorsque les jeux ont repris.

Sting est le mot, a déclaré l’attaquant des Blues Brayden Schenn. Je pense que lorsque vous réalisez que vous avez une équipe pour gagner et concourir pour la Coupe, cela n’arrive que très souvent dans votre carrière, donc vous ne voulez pas renoncer à ces chances année après année.

Toute route vers un autre titre sera très différente pour les Bleus cette saison. St. Louis a été placé dans la division Ouest alors que la LNH effectuait des ajustements temporaires pour limiter les déplacements et les contacts au cours d’une saison régulière de 56 matchs pour chaque équipe.

Cela signifie des voyages plus longs, des heures de début plus tardives, des séries de deux matchs et l’arrêt temporaire de rivalités de longue date comme celle avec les Blackhawks de Chicago.

Il peut s’agir de longs vols, mais c’est ce que c’est et c’est quelque chose que nous devons gérer, a déclaré OReilly. Je pense que notre groupe, nous nous entendons très bien.

Les Blues devront le faire sans le défenseur hors pair et ancien capitaine Alex Pietrangelo, qui a signé avec Vegas en tant qu’agent libre sans restriction. Ajoutez à cela l’absence de Jay Bouwmeester, qui s’est effondré lors d’un match à Anaheim le 11 février en raison d’un épisode cardiaque, et les Bleus n’ont plus deux de leurs quatre meilleurs défenseurs de leur course au titre.

St. Louis a signé à Torey Krug un contrat de sept ans de 45 millions de dollars pour consolider la ligne bleue et a conclu un accord avec Vince Dunn pour une prolongation de contrat d’un an. Les Blues ont bien connu Krug lorsqu’ils ont affronté ses Bruins de Boston lors de la finale de la Coupe Stanley en 2019.

Krug essaie de tirer le meilleur parti d’un camp d’entraînement abrégé sans matchs de pré-saison pour s’habituer à son nouveau partenaire défensif, Colton Parayko.

Juste la façon dont il rend le jeu si facile, a déclaré Krug à propos de Parayko. Il est si long, il patine si bien, deux ou trois enjambées et il remonte la glace.

CAPITAINE OREILLY

OReilly est devenu le 23e capitaine de l’histoire de la franchise après le départ de Pietrangelos. L’attaquant de 6 pieds 1 a eu un impact immédiat après être arrivé aux Blues dans un échange avec Buffalo il y a deux ans, remportant le trophée Selke à sa première saison avec les Blues avant de remporter le trophée Conn Smythe en tant que joueur par excellence des séries éliminatoires sur le chemin de la championnat.

FACTEUR TARASENKO

L’attaquant Vladimir Tarasenko n’a disputé que 10 matchs la saison dernière avant d’être mis à l’écart en raison d’une blessure à l’épaule. Il a subi trois chirurgies à l’épaule en trois ans et devrait être mis à l’écart au moins un mois ou deux.

Tarasenko a récemment exprimé sa déception de ne pas avoir été nommé capitaine sur OReilly à un média russe. Le tireur d’élite de 29 ans ajoutera-t-il une pièce offensive vitale avec son retour, ou un Tarasenko déçu va-t-il perturber la chimie de l’équipe?

En ce qui concerne le rôle de capitaine, je pense que cela montre sa passion et son engagement envers Saint-Louis, son engagement envers l’organisation, a déclaré le directeur général des Blues, Doug Armstrong. C’est une décision difficile, c’est quelque chose que nous n’avons pas pris à la légère, nous lui en avons parlé et je n’ai donc aucun problème avec sa déception.

PROFONDEUR OFFENSIVE

Les Blues ont engagé l’attaquant Mike Hoffman à un essai professionnel et devraient conclure un contrat d’un an avec lui. Hoffman, un tireur gauche, a marqué 172 buts en 493 matchs en carrière.

Sa présence offre de la profondeur et des options à l’entraîneur Craig Berube parmi les six meilleurs attaquants de l’équipe. OReilly, Schenn et David Perron ont patiné sur une ligne et Hoffman était avec Jaden Schwartz et Robert Thomas sur une autre alors que le camp d’entraînement commençait lundi.

Les rôles de Jordan Kyrou et de Zach Sanford ont constamment augmenté, et les deux pourraient voir du temps dans le top six et cela n’inclut pas non plus le retour de Tarasenkos.

NOUVEAU LOOK

Mis à part Krug et Hoffman, les Blues ont également signé Kyle Clifford pour un contrat de deux ans. Clifford faisait partie des équipes de championnat des Kings de Los Angeles et l’espoir est qu’il puisse fournir une partie du courage perdu après la signature de Pat Maroon avec Tampa Bay l’année dernière. Le favori des fans, Alexander Steen, a annoncé sa retraite en décembre après avoir passé les 12 dernières années de sa carrière de 16 ans avec les Bleus.

MONTRE HORAIRE

St. Louis ouvre sa saison au Colorado le 13 janvier. Alors que de nombreux fans craignaient que les départs tardifs ne deviennent la norme lors du passage dans la division Ouest, c’est une anomalie. Seuls 10 des matchs sur la route des Blues 28 commenceront à 20h30, heure centrale ou plus tard. Les séries de fin de saison avec le Colorado, le Minnesota et Vegas pourraient avoir un impact sur le classement des séries éliminatoires.