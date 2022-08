Blues Brothers Con à la vieille prison de Joliet vendredi et samedi – Shaw Local

1. Le village de New Lenox organise un événement “Ladies Night Out” de 16h à 20h vendredi, au New Lenox Commons. Faites du shopping auprès de vendeurs, d’entreprises et d’artisans locaux et profitez des divertissements du Cheryl Rodey Band. La nourriture est disponible au stand de la concession et à Pizza Di Farfalla. Le vin est en vente chez Wine Thief. Des boissons artisanales non alcoolisées sont disponibles chez Not Your Mama’s Trailer. New Lenox Board & Brush proposera un atelier Make & Take pour seulement 20 $ (inscription non requise).

Pour information, visitez newlenox.net/events.

2. Le Blues Brothers Con de Joliet aura lieu de 14 h à 23 h le vendredi et de 10 h 30 à 23 h le samedi à l’ancienne prison de Joliet. Dan Aykroyd et Jim Belushi se produiront en tant que “Elwood” et “Brother Zee” dans une performance de 90 minutes à 21h30 vendredi.

Pour les billets et les détails de l’événement, visitez jolietprison.org.

5 choses à faire

3. LockRocks commence à 19 h vendredi à Dellwood Park, 199 E. Woods Drive à Lockport. Le groupe d’ouverture est Rocks Off, un groupe hommage aux Rolling Stones. Le groupe vedette, The Lounge Puppets, un hair band des années 80 et un groupe hommage au rock d’arène, se produira à 21 h. L’événement est gratuit. Les autres caractéristiques comprennent un café en plein air et de la nourriture.

Pour information, visitez lockportpark.org.

4. Tout le monde est invité à participer à “Explore the Outdoors – Caterpillar Adventure” de 10h à 11h30 samedi au Centre d’éducation environnementale des quatre rivières à Channahon. Un naturaliste mènera une exploration du plein air et une enquête sur le cycle de vie des papillons et des mites. L’événement est gratuit et pour tous les âges. Inscrivez-vous d’ici vendredi au ReconnectezAvecLaNature.org ou en composant le 815-722-9470.

5. L’église catholique St. Mary Magdalene tiendra son pique-nique paroissial de midi à 21 h dimanche au Club culturel croate, 1503, rue Clement, Joliet. La journée comprendra de la nourriture et d’autres rafraîchissements, des tirages au sort et de la musique d’Eddie Korosa, Jr. de 13 h à 17 h, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Apportez votre propre chaise de jardin.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!, où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.