Blueface révèle que Chrisean Rock a été arrêté par la police après une altercation

« Roche libre !!! » Il dit dans une vidéo qu’il a posté après l’incident. “On ne fait jamais deux fois la même erreur.”

Blueface s’est rendue sur Instagram plus tard pour expliquer plus en détail la vidéo, affirmant que Chrisean avait en fait été arrêtée pour intrusion, et non pour l’avoir agressé, il est donc possible qu’on lui ait demandé de quitter le bar et qu’elle ait refusé.

Selon d’autres rapports de TMZ, les flics disent que Chrisean a été arrêté pour délit d’intrusion criminelle et de conduite désordonnée. Ils disent qu’elle aurait tenté de se frayer un chemin dans le bar et aurait été détenue par la sécurité jusqu’à l’arrivée de la police.

Plus tôt ce mois-ci, Blueface et Chrisean se sont tous les deux affrontés dans les rues d’Hollywood, Chrisean lançant le premier coup de poing et Blueface, ripostant, la clouant au sol. Les flics n’ont pas été témoins de cette altercation, mais après avoir vu la vidéo, ils ont dit qu’ils avaient ouvert une enquête.