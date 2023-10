Blueface condamné à 3 ans de probation suite à une fusillade dans un club de strip-tease

Blueface a échappé à sa peine, mais il est toujours sur la glace avec une peine de probation de 3 ans pour avoir tiré sur Kentavious Traylor à la suite d’une blague à Las Vegas.

Bien qu’il ait initialement été accusé de tentative de meurtre, Blue est à nouveau libre de troller Internet et ses bébés mamans. KTNV rapporte que la sentence intervient après qu’il a plaidé coupable à une accusation moindre en juillet.

La star de télé-réalité controversée ferait mieux de rester mignonne et muette pour le reste de sa probation, sinon il pourrait passer encore plus que ces trois années derrière les barreaux. Un juge a condamné Blueface, de son vrai nom Jonathan Porter, à une peine de 2 à 5 ans de prison avec sursis. Ses charges réduites concernent la batterie et le déchargement d’une arme à feu sur ou dans une structure occupée.

Comme BOSSIP l’avait précédemment rapporté, le tournage a commencé avec une blague que le rappeur de Los Angeles n’a clairement pas trouvée drôle. Le 8 octobre 2022, Blueface quittait l’Euphoric Gentlemen’s Club lorsque Kentavious Traylor l’a reconnu.

Traylor a déclaré aux flics que son entourage l’avait attaqué après avoir « remarqué Blueface parlant avec des femmes dans un véhicule bon marché » et « fait une blague audible ». Lorsque l’homme a tenté de repartir avec son camion, le passage à tabac a failli devenir mortel.







Le groupe a commencé à tirer sur Traylor alors qu’il s’éloignait à toute vitesse, heurtant des voitures garées alors qu’il fuyait pour sauver sa vie. Traylor a heureusement survécu à l’incident avec une écorchure à la main. Cependant, il affirme que l’altercation a ruiné sa vie et sa capacité à travailler.

Après la condamnation de Blueface à une peine de probation pouvant aller jusqu’à 36 mois, il n’est pas autorisé à détenir de l’alcool, des drogues, des armes à feu ou toute autre arme. La sentence lui interdisait de contacter la victime. Il est également banni du Strip de Las Vegas et du centre-ville, sauf si cela est lié au travail.

Peut-être qu’une pause dans la fête mettra fin au drame amer du bébé papa entre Bluface et son ex Chisean Rock. Les fans se demandaient s’il pouvait faire face à de nouvelles accusations ou perdre sa bataille pour la garde après avoir publié une photo nue de Chrisean Jr.

Regardez la vidéo de la condamnation de Blueface ci-dessous.