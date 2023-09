Blueface blâme les pirates après avoir publié les organes génitaux de Chrisean Jr.

Voyez le retour de Chrisean sur ce qui a vraiment « déclenché » Blueface et son excuse téléphonique « piratée » pour avoir exposé son fils après le flip !

CE BÉBÉ EST À RISQUE ET DOIT ÊTRE PRIS EN SOINS DANS UN HÔPITAL #MAINTENANT.

La violation virale a suscité l’indignation et les demandes des services de protection de l’enfance de sauver Chrisean Jr. des DEUX parents. Wack 100 est intervenu sur Instagram, faisant écho aux accusations de son client selon lesquelles Chrisean ne recevait pas les soins dont son fils avait un besoin urgent.

Au début, Blue a doublé face aux critiques. Il a affirmé l’avoir fait par souci pour la santé du bébé, car Chrisean aurait refusé de programmer l’opération chirurgicale nécessaire. Si c’est vrai, pourquoi est-il si inquiet pour Lil Baby ? L’enfant malade devrait être le problème le plus important pour eux deux.

« C’est à ça que ressemble mon fils et elle s’inquiète pour moi, un petit bébé c*** comme si je faisais à notre fils c*** alors fais ce que tu veux », a-t-il écrit sur le message maintenant supprimé du image graphique.

Le conflit amer entre Blueface et Chrisean Rock atteint un nouveau plus bas après qu’il ait publié en ligne les organes génitaux de leur bébé pour attribuer sa hernie au fait qu’elle était «une mauvaise mère». Maintenant, il attribue tout cela à un téléphone « volé » et à un Twitter « piraté ».

Chrisean révèle des reçus sur ce qui a « déclenché » Blueface avant de publier les organes génitaux de leur bébé et menace de signaler une « merde pédophile »

Comme BOSSIP l’a précédemment signalé, Chrisean a récemment annoncé avoir renommé Chrisean Jr. après Blueface alors qu’ils travaillent sur leur coparentalité. Comme d’habitude, la paix n’a pas duré longtemps. Chrisean affirme que la décision de garder le nom du bébé et de rompre les liens financiers a vraiment « déclenché » Blue.

Le rappeur californien ressent également clairement une sorte de ressentiment à l’égard de Lil Baby, même s’il dit qu’il ne veut plus de son ex. Elle a réagi sur X (anciennement Twitter) avec des reçus pour remettre les pendules à l’heure.

«Je voulais être la plus grande personne et essayer d’arranger les choses avec lui si je n’avais pas essayé, il aurait détruit mon nom sur TF et essayer de m’envoyer à travers une dépression mentale pour son gain. MAINTENANT, VOUS VOYEZ POURQUOI J’AI FAIT CETTE VIDÉO. Je voulais seulement la paix entre nous pour pouvoir garder mon bébé sans combat », a-t-elle écrit. «J’ai séparé mon chèque avec [zeus] réseau. J’arrête de lui donner l’argent de ma réservation. J’ai mis un berceau au nom, je me suis mis, moi et mon fils, en premier. Maintenant, je suis puni pour cela, il voulait que j’annule tout ce que j’ai fait, sinon il commencerait à me menacer et à mon enfant.

Le rappeur « Vibe » a également déclaré que tout le monde ferait mieux de « se sentir à l’aise en l’appelant Chrisean Jr. parce que ça ne change jamais ».

J’ai donné la priorité à moi et à mon fils maintenant, je reçois la punition pour cela, il voulait que j’annule tout ce que j’ai fait ou il commencera à me menacer avec mon enfant – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

J’ai donné la priorité à moi et à mon fils maintenant, je reçois la punition pour cela, il voulait que j’annule tout ce que j’ai fait ou il commencera à me menacer avec mon enfant – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

Je ne suis pas idiot, je ne suis pas lent, son nom le protège et lui convient aussi, soyez à l’aise en l’appelant Chrisean Jr parce que ça ne change jamais. – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

La nouvelle maman s’est installée à Baltimore avec sa famille « pour rester protégée de ses manières malveillantes ». Elle a également publié des captures d’écran d’une conversation apparemment avec Blue axée davantage sur Lil Baby que sur leur petit bébé. «Il a eu mal à cause de mon petit bébé, alors il essaie de prendre mon bébé», a-t-elle expliqué. « Il m’a menacé sans me menacer. »

Mais laissez-moi vous dire que depuis qu’il fait de mauvaises conneries, je savais que j’aurais mon bébé à Baltimore avec ma famille pour rester protégé de ses manières malveillantes, il ne signe pas d’acte de naissance et le nom de famille de mon enfant est MALONE alors ALLEZ À BALTIMORE SI VOUS VOULEZ PRENDRE UN VOL JR À BALTIMORE ET VOIR. – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

J’ai essayé d’écraser notre bœuf en direct… Il a fait mal à cause de mon petit bébé alors il essaie de prendre mon bébé 😂😂😂😂😂 il est littéralement un bébé bizarre, papa, je ne sais même pas pourquoi il continue d’élever cet homme comme s’il était le père. Il m’a menacé sans me menacer. pic.twitter.com/VvIxV6uDwt – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

Le Méchants Est La star a accusé le manager de Blueface, Wack 100, d’être impliqué dans la rafle d’argent. Elle a déclaré que l’utilisation de Chrisean Jr. pour les arrangements de vol avait « déclenché » Blue à publier la photo nue de la hernie du bébé.

« La capture d’écran suivante montre comment le fait qu’il ait dû taper « Chrisean Jr » pour réserver le vol l’a déclenché. Il a dit va nous faire foutre parce que le nom l’a déclenché lorsqu’il a réservé le vol de mon bébé pour rentrer à la maison après son rendez-vous », a posté Chrisean. « Si je t’écoutais et te signais, tout cela serait évité [when] tu pouvais dire que j’étais sur le point de signer et de changer le nom de mon bébé, tu as fait équipe avec Wack pour nous faire du mal », a-t-elle révélé.

Attendez, la capture d’écran suivante montre comment le moment où il a dû taper « Chrisean Jr » pour réserver le vol l’a déclenché pic.twitter.com/CjkjIyme5a – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

😢😢😢😢😢 il a dit va nous faire foutre parce que le nom l’a déclenché lorsqu’il a réservé le vol de mon bébé pour rentrer à la maison après son rendez-vous pic.twitter.com/rqEse0KhnZ – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

Boom, je suis coincé avec la manipulation d’un manipulateur, il pense que je suis lent ou stupide, salope, je sais ce qui se passe si je t’ai écouté et signé, tout cela sera évité si tu pouvais dire que je plafonnais à signer et à changer le nom de mon bébé. tu as fait équipe avec des cinglés pour nous faire du mal. – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

Chrisean a nié avoir négligé de se faire opérer du bébé ou avoir manqué des rendez-vous chez le médecin. Elle a affirmé que Blue avait commencé à jouer à des jeux « amers » alors qu’il ne parvenait pas à obtenir ce qu’il voulait et a posté la « bite pour avoir de l’influence » de leur fils.

Woah woah woah. Blueface et wack100.Blu sait que son rendez-vous est déjà fixé avec son chirurgien. Ne reste pas assis ici et ne mens pas maintenant 💔 Je me suis rendu à tous ses rendez-vous à Baltimore. Qui a eu la vidéo de lui en train de s’enregistrer au concert en disant que je devais m’occuper d’une affaire sérieuse – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

Dévasté 💔 c’est ok Chrisean Jr et je vais m’en sortir et en sortir indemne ou brisé à la fin. Qui y publie des bites de fils pour avoir de l’influence💔😢 ?. Yo, ça fait tellement mal alors tu es heureux de poster le pénis de notre fils… comme mon frère, est-ce légal ? En tant que mère, est-ce que j’appelle ça ? 😭 wtfff – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 25 septembre 2023

L’ancienne star de la piste a réitéré les détails de son récent dysfonctionnement sur Instagram Live. Elle a fondu en larmes à cause de son « enfant innocent » pris au milieu.

« Vous ne me faites pas seulement peur. Le monde entier a peur. Nous vous regardons tous en disant : « Est-ce qu’il va bien là-bas ? Est-ce qu’il sait ce qu’il fait ? dit-elle.

Chrisean Rock accuse Blueface d’être gay et se demande s’il essaie d’abuser sexuellement de leur fils. pic.twitter.com/TAcPivAFil – Pop Poisson 🐠 (@TheePopFish) 25 septembre 2023

Chrisean a ensuite dénoncé un comportement douteux avec l’autre fils de Blue. Elle a accusé Blue d’avoir publié les organes génitaux de son autre fils alors que le garçon l’avait supplié de ne pas le faire.

«Maintenant, je sais pourquoi ton autre fils prenait des photos de sa bite. Et quand vous l’avez exposé au monde, il ne voulait pas ça », a-t-elle poursuivi.

Blueface a supprimé tous les tweets sur Chrisean et a publié que son « Twitter avait été piraté » après que quelqu’un lui ait volé son téléphone.

Mon téléphone a été volé hier, je viens d’en recevoir un nouveau, les gars, je suis de retour, mon Twitter a été piraté – visage bleu (@bluefacebleedem) 25 septembre 2023

Monsieur, pourquoi un pirate informatique exposerait-il votre enfant et s’en prendrait à Chrisean au lieu de parcourir votre CashApp et vos contacts célèbres ? Les pirates ont-ils récupéré son téléphone avant ou après le message publié selon lequel Chrisean avait le béguin pour quelqu’un ?

Bingo vous l’a dit à tous alors… allez chercher votre homme Rocky Pooh 🍿 – visage bleu (@bluefacebleedem) 25 septembre 2023

Bonne chance pour essayer cette excuse contre d’éventuelles accusations criminelles pour violation de Chrisean Jr. Espérons que Chrisean ait le soutien dont elle a besoin pour reprendre sa vie en main et garder le petit garçon loin du dysfonctionnement destructeur de son père.