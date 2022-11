Blueface aurait tiré sur un homme se moquant de lui à Las Vegas

La vidéo montre Blueface en train de tirer sur moi qui se serait moqué de lui à Las Vegas, et est libéré sous caution de 50 000 $.

Mardi, Blueface a été arrêté par des autorités secrètes à Las Vegas sur un mandat ouvert pour tentative de meurtre. Oui, vous avez bien lu qui a correctement tenté MURDER. La vidéo de son arrestation est devenue virale alors que Blueface était détenu jusqu’à ce qu’il puisse faire face au juge.

Malgré la gravité des accusations, Blueface a pu obtenir une libération pour 50 000 $. Les accusations découlent d’une altercation qui s’est produite le 8 octobre.

Après son arrestation, une vidéo de l’altercation sur le Strip de Las Vegas est soudainement apparue en ligne. Comme on le voit ci-dessous, la vidéo montre un homme essayant de l’écraser alors qu’il n’est pas du tout en phase. Il aurait déchargé une arme à feu en réponse à l’agression du conducteur.

Selon 8NewsNow, la victime de l’altercation a déclaré avoir parlé avec le rappeur plus tôt dans la nuit à l’intérieur du Euphoric Gentlemen’s Club. Il prétend avoir été abattu après avoir fait une blague sur Blueface “parlant avec des femmes dans un véhicule bon marché”.

Les autorités ont parlé des images diffusées sur Internet et les ont décomposées pour ceux qui avaient des questions.

“Il semble que des mots aient été échangés et qu’un adulte de sexe masculin noir vêtu de vêtements sombres s’approche agressivement [the victim’s] camion tendu vers sa ceinture », indiquent les documents. “[The victim] accélère dans son camion, et un homme adulte noir portant un sweat à capuche brandit une arme de poing et tire ce qui semble être deux balles sur le véhicule.