Blueface arrêté pour vol présumé à l’intérieur d’un hôtel de Las Vegas

Alors que Blueface se dirigeait vers une salle d’audience pour lutter contre des accusations de tentative de meurtre, il a été arrêté pour un vol présumé à Las Vegas.

Jeudi, Blueface devait comparaître devant le tribunal pour les accusations découlant d’une altercation de novembre 2022 lorsque le rappeur aurait tiré sur un homme en représailles pour s’être moqué de lui.

Alors qu’il se dirigeait vers le palais de justice, les autorités de Las Vegas ont surpris le rappeur.

Selon TMZ, le célèbre crip a été arrêté pour un vol présumé le 29 mai. L’altercation présumée s’est produite à l’intérieur du Palms Casino lorsqu’une fan s’est approchée de Blueface et de sa petite amie enceinte Chrisean Rock.

La fan était ravie de rencontrer Chrisean et tout en exprimant son amour au Méchants star, elle a également révélé qu’elle n’aimait pas Blueface. Les rapports affirment que le fan a dit: « f * ck him », et c’est à ce moment-là que Miss Rock l’aurait frappée au côté gauche du visage alors que Blueface lui arrachait son téléphone.

« C’est à moi maintenant », rapportent les autorités, a déclaré le rappeur.

Apparemment, la fan a récupéré son téléphone, mais la sécurité lui a donné un uppercut vicieux. Pour couronner le tout, Blueface aurait donné des coups de pied à la femme au visage et à la poitrine jusqu’à ce que la sécurité intervienne.

Le couple toujours viral aurait plongé après l’altercation et après que les autorités aient examiné les bandes de sécurité, elles l’ont menotté.

Le rappeur a depuis déposé une caution, mais les nouvelles accusations n’aident certainement pas ses chances de maintenir sa liberté. Peut-être que Las Vegas n’est pas la bonne ville pour lui.