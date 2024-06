BlueCo se rapproche de la signature de Pedro Lima au RC Strasbourg

Chelsea a récemment été lié à l’arrière droit de 17 ans Pedro Lima de l’équipe brésilienne de deuxième division, Sport Recife, qui aurait même déposé une offre de 8 millions d’euros pour « The Next Cafú ».

Et en effet, il semble que nous approchions de sa signature, même s’il semblerait également qu’il se dirigera vers le RC Strasbourg plutôt que Chelsea, ce qui aurait du sens à plusieurs niveaux, y compris administratif (contrairement à Andrey Santos, Lima n’a pas de première division). expérience et n’a pas été limité au-dessus du niveau U17, et aurait donc beaucoup plus de mal à obtenir un permis de travail au Royaume-Uni), et en termes de son propre développement (probablement plus de temps de jeu disponible plus tôt à Strasbourg).

Fabrizio Romano rapporte qu’un accord sur des conditions personnelles est imminent, tout comme l’accord finalisé entre Recife et Chelsea BlueCo.

La signature de Lima serait un excellent exemple de la façon dont cette entreprise multiclubs est censée fonctionner : les recruter jeunes et relativement bon marché, les laisser se développer dans une ligue professionnelle senior « inférieure » mais toujours de haut niveau, puis les amener au niveau supérieur. Chelsea à des conditions de transfert avantageuses lorsqu’ils seront prêts.