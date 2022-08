Blue Whale ouvre sa bouche, ce qui se passe ensuite est vraiment stupéfiant

Une vidéo dans laquelle une baleine avale un grand groupe de petits poissons dans la mer devient virale. Le compte Twitter Morissa Schwartz a récemment publié une vidéo montrant une baleine sous l’eau. Elle ouvre la bouche et tous les poissons de la zone y sont vus. Bien que la baleine bleue ne soit pas visible dans la vidéo, elle est si massive que quiconque la verrait serait stupéfait.

Eh bien, la nature a créé de merveilleuses créatures et elle a une sorte de capacité particulière qui leur permet d’être en sécurité et de vivre leur vie. Certains sont rapides, certains peuvent changer de couleur, certains sont si petits qu’ils ne peuvent pas être vus, et certains sont si massifs que tout le monde devant eux semble être extrêmement petit. Les éléphants peuvent sembler être la plus grande espèce vivante de la planète, mais il existe un monstre vivant sous l’eau qui est plus grand que plusieurs éléphants.

Et ils sont partis !!! pic.twitter.com/igEPWAy60h — Morissa Schwartz (Dr Rissy) (@MorissaSchwartz) 28 août 2022

Une autre vidéo qu’elle a postée mardi montrait trois chats courant les uns après les autres. La vidéo avait l’air adorable et si vous êtes un amoureux des animaux, vous tomberez amoureux d’eux. Tout en partageant la vidéo, elle a écrit : “Et ils sont partis !” La vidéo a reçu tellement d’amour et a dépassé les 80 000 vues.

