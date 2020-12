Blue aurait prévu une tournée de retrouvailles en 20201 pour célébrer les 20 ans du groupe.

Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe et Antony Costa prendront la route pour divertir les fans qui les ont soutenus au cours des deux dernières décennies.

Le chanteur Duncan a déclaré au Sun: « Nous voulions faire quelque chose pour notre 20e anniversaire, mais pour le moment, le verrouillage a signifié qu’il était difficile de se réunir. Cela n’a pas été facile.

« Il pourrait y avoir quelque chose dans le pipeline car nous sommes de très bons amis. »

Le groupe s’est formé en 2000 et a sorti son premier album studio All Rise en 2001.

Duncan est actuellement en vedette dans le Cabaret All Stars à Londres, où il sort Désolé semble être le mot le plus dur – un morceau que Blue a eu un succès numéro 1 en 2002 aux côtés de Sir Elton John au sommet de leur succès.







(Image: Getty Images)



Un initié a déclaré au journal que, bien qu’ils aient tous poursuivi d’autres entreprises, Blue occupera toujours une place spéciale dans le cœur des membres du groupe.

«Ils se sentent vraiment fiers d’avoir résisté à l’épreuve du temps et nombre de leurs chansons sont encore diffusées à la radio maintenant.

« Arriver à une étape importante comme leur 20e anniversaire n’est pas quelque chose qu’ils pourraient laisser passer sans célébration », a déclaré la source du groupe.

« Ils savent qu’ils ont une base de fans fidèles qu’ils aiment divertir, il est donc prudent de dire que ce sera une extravagance bleue en 2021 », ont-ils taquiné.

Le quatuor a eu plus ou moins de succès dans sa carrière solo depuis son départ du groupe et a enduré quelques difficultés financières.







(Image: Getty Images)



En mai 2015, Lee est devenu le dernier membre du groupe à se déclarer en faillite.

Cela est arrivé deux ans après que Duncan a déposé son bilan en 2013, après que la société du groupe Blueworld Ltd soit devenue incapable de payer ses créanciers et soit entrée en administration.

Simon Webbe avait précédemment déclaré que le groupe « voyait à peine un centime » de ses gains alors qu’il avait fait faillite quelques semaines après Duncan.

Alors qu’Anthony Costa est également devenu insolvable la même année.

Le groupe a accumulé plus de 40 succès numéro un à travers le monde, vendu 15 millions de disques et travaillé avec des artistes comme Sir Elton, Steve Wonder et Lil ‘Kim.

Ils ont annoncé une pause en 2004 puis se sont réunis en 2011 pour le Concours Eurovision de la chanson où ils sont arrivés à la 11e place.

En 2013, ils ont sorti leur quatrième album studio, Roulette et ont confirmé qu’ils rejoignaient la Grande Réunion – pour tourner avec six autres groupes du passé pour un certain nombre de concerts.





(Image: Instagram)



Plus tôt cette année, Anthony avait l’air de se mettre en forme en révélant qu’il avait perdu une pierre en quatre semaines.

La star du boyband a admis qu’il avait accumulé les kilos en lock-out alors qu’il avouait toujours lutter avec son poids dans un message franc aux fans.

«Je me sens en pleine forme, en meilleure santé et en meilleure forme que depuis des années. Cela montre à quel point votre alimentation est importante! «

Expliquant sa méthode, Anthony a déclaré qu’il avait commencé à utiliser un service de livraison de repas sains pour garder ses repas équilibrés.

«J’ai aussi détruit le gymnase, mais le plan me permet de rester au courant de tout.

«Je fais livrer toute ma nourriture à ma porte chaque semaine. C’est le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations triés pour moi pendant 7 jours! «

Lorsqu’il a entrepris son voyage en août, le père de deux enfants a écrit aux fans pour expliquer qu’il s’était mis au défi de se débarrasser de son «papa-bod» au cours des 12 prochaines semaines.

«J’ai toujours eu du mal à gérer mon poids et le verrouillage n’a pas aidé … J’ai hâte de me faire craquer», a-t-il déclaré à ses abonnés qui lui souhaitaient bonne chance.