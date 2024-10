Blue Ridge Parkway rouvrira bientôt progressivement en Virginie ; les dangers le maintiennent fermé en NC

Asheville, Caroline du Nord — Toute la longueur de la Blue Ridge Parkway reste fermée alors que les efforts de stabilisation d’urgence et les évaluations des dégâts se poursuivent à la suite des dégâts importants, et dans certaines zones catastrophiques, causés par l’ouragan Helene, selon une mise à jour du 8 octobre du parc national. Service de récupération après l’ouragan Hélène. Les équipes de Blue Ridge Parkway et les employés du National Park Service de tout le pays travaillent sur les premières évaluations des dommages et sur les actions qui permettront de rétablir les communications critiques et de rétablir un accès sûr aux installations nécessitant des réparations, indique le communiqué.

Il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment en Caroline du Nord, où les équipes ont jusqu’à présent rencontré des dizaines de milliers d’arbres en travers de la route et près de trois douzaines de coulées de roches et de boues, a indiqué le National Park Service. Les glissements se sont produits au-dessus et au-dessous de la route et ont également gravement endommagé ou emporté la plate-forme à de nombreux endroits. Les dégâts en Virginie sont moins graves, mais il reste encore des travaux à faire pour dégager les routes des arbres et des broussailles afin de rendre la promenade plus sûre, a indiqué le NPS.

Le Service des parcs nationaux rappelle au public que la fermeture complète de la Blue Ridge Parkway et des sentiers du parc associés s’applique à tous les véhicules et utilisations : véhicules à moteur, vélos et piétons. Les dangers, visibles et invisibles, mettent en danger les utilisateurs non autorisés et certaines menaces peuvent ne pas être évidentes, comme des structures routières affaiblies ou des membres pendants, susceptibles de tomber en cas de conditions météorologiques changeantes, a indiqué le NPS dans le communiqué. La promenade est également une zone de travail active, avec des véhicules et de l’équipement lourd circulant dans la zone.

L’accès public non autorisé met non seulement en danger ceux qui pénètrent dans les zones fermées, mais ralentit également les efforts de récupération, car les équipes doivent arrêter leur travail lorsque des personnes sont présentes. Une équipe de Caroline du Nord a été contrainte d’arrêter son travail pendant le week-end pour évacuer un utilisateur non autorisé qui a été blessé alors qu’il se trouvait dans le parc, selon le communiqué.

« Les dégâts causés par la tempête ont créé des conditions dangereuses, dont certaines ne sont pas immédiatement visibles depuis la route elle-même », a déclaré Tracy Swartout, surintendante de Blue Ridge Parkway. «Nous remercions le public de sa coopération afin de respecter les fermetures pour sa sécurité et pour permettre aux équipes de terminer leur travail.»

Glissez au kilomètre 306 sur la Blue Ridge Parkway

Opérations de nettoyage sur la Blue Ridge Parkway au kilomètre 389

« Le National Park Service travaille avec diligence pour évaluer et atténuer ces dangers, mais jusqu’à ce que la promenade soit rouverte, entrer dans des sections fermées est non seulement dangereux pour les visiteurs et les équipes de récupération, mais également illégal et soumis à l’application du titre 36 du Code de Règlements fédéraux », a indiqué le NPS dans le communiqué. Aucun calendrier n’a été établi pour la réouverture de la promenade en Caroline du Nord. Une fois les évaluations terminées, le National Park Service sera mieux équipé pour prévoir les délais et les coûts de restauration de la Caroline du Nord, indique le communiqué.

En raison des impacts nettement plus légers en Virginie, le National Park Service termine l’évaluation des dégâts et le nettoyage des débris et vise une réouverture progressive de la majeure partie de la promenade en Virginie au cours de la semaine prochaine, a déclaré le NPS.

