Blue Origin vend un siège pour le premier vol spatial à côté de Jeff Bezos pour 28 millions de dollars

BLUE ORIGIN a vendu un siège sur son premier vol spatial pour 28 millions de dollars, selon les rapports.

L’enchérisseur anonyme s’envolera au bord de l’espace avec le fondateur d’Amazon et son frère sur la fusée New Shepard qui doit être lancée le 20 juillet.

Un siège a été vendu pour 28 millions de dollars pour le premier vol dans l’espace de Blue Origin Crédit : La Méga Agence

L’enchérisseur anonyme s’envolera au bord de l’espace avec le fondateur d’Amazon et son frère le 20 juillet Crédit : AP

Selon CNBC, l’enchère s’est ouverte à 4,8 millions de dollars samedi, mais s’est rapidement accélérée au-dessus de 20 millions de dollars dans les premières minutes de l’enchère.

Ce faisant, il a suscité l’intérêt de 143 pays et de plus de 6 000 astronautes Joe et Jane moyens déterminés.

Tous les bénéfices seront reversés à la fondation de Blue Origin, Club for the Future, qui est un effort d’apprentissage basé sur les STEM pour inspirer les enfants à « inventer l’avenir de la vie dans l’espace ».

Le New Shepard devrait décoller à 100 km au-dessus de la Terre pour un vol de 11 minutes en orbite et atterrir dans l’ouest du Texas le 20 juillet.

La date marque de manière significative le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

La fusée a la forme d’une capsule et comporte six fenêtres d’observation qui, selon la société, sont trois fois plus hautes que celles d’un Boeing 747 et la plus grande jamais utilisée dans l’espace.

Il se lance verticalement et la fusée et la capsule sont réutilisables.

La directrice des ventes astronautiques et orbitales de Blue Origin, Ariane Cornell, a déclaré que le premier vol de passagers de New Shepard transporterait un équipage de quatre personnes, la dernière personne devant également être annoncée plus tard.

Elle a ajouté que: « La vue sera spectaculaire. »

Bezos avait précédemment révélé que le vol durerait 11 minutes et flotterait à 100 km au-dessus de la Terre. Crédit : Getty

La fusée a la forme d’une capsule et dispose de six fenêtres d’observation Crédit : AP

Auparavant, il avait été révélé que Jeff Bezos participerait à l’aventure spatiale inaugurale avec son frère.

La chance de vivre l’aventure ensemble a été révélée dans une vidéo émouvante.

« Je veux faire ce vol parce que c’est la chose que j’ai voulu faire toute ma vie », a déclaré Jeff Bezos alors qu’une image de lui alors qu’il était enfant le montre en train d’essayer de descendre un toboggan de terrain de jeu sur le thème de l’espace.

Un Mark abasourdi a alors sonné: « Je ne m’attendais même pas à ce qu’il dise qu’il allait être sur le premier vol. »

Le moment opportun arrive 21 ans après que Jeff Bezos a créé Blue Origin en 2000 dans le Kent, dans l’État de Washington, alors qu’il était un fabricant aérospatial américain à financement privé et des services de vols spatiaux sous-orbitaux.

Elle emploie 3 500 travailleurs et cherche à conquérir l’espace de manière abordable et moins chère en utilisant des véhicules réutilisables.