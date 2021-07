Blue Origin révèle qu’Oliver Daemen s’envole dans l’espace avec Jeff Bezos

Daemen serait la plus jeune personne à voler dans l’espace, avec Funk, 82 ans, également sur le point de devenir la personne la plus âgée à devenir astronaute.

Blue Origin a décrit Daemen comme le « premier client payant » volant sur New Shepard, avec un porte-parole disant à CNBC qu' »il participait à la vente aux enchères et avait obtenu un siège sur le deuxième vol ».

Daemen s’envolera au bord de l’espace avec le fondateur d’Amazon, son frère Mark Bezos, et le légendaire pionnier de l’aérospatiale Wally Funk sur la fusée New Shepard de Blue Origin dont le lancement est prévu le 20 juillet.

New Shepard, une fusée qui transporte une capsule à une altitude de plus de 340 000 pieds, a effectué plus d’une douzaine de vols d’essai réussis sans passagers, dont un en avril dans les installations de l’entreprise dans le désert du Texas. Il est conçu pour transporter jusqu’à six personnes et vole de manière autonome, sans avoir besoin d’un pilote. La capsule a des fenêtres massives pour donner aux passagers une vue de la terre en dessous pendant environ trois minutes en apesanteur, avant de retourner sur Terre.