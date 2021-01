CAP CANAVERAL, Floride: La société Jeff Bezos Blue Origin a lancé jeudi une nouvelle capsule dans l’espace pour tester tous les avantages des astronautes avant que les gens ne s’enroulent.

Le vol du jeudi avec un mannequin nommé Mannequin Skywalker a duré 10 minutes et a atteint 106 kilomètres au-dessus de l’ouest du Texas. La fusée New Shepard et la capsule ont atterri avec succès.

C’était le 14e vol aux confins de l’espace pour une fusée New Shepard. Le premier était en 2015.

Le succès de ce vol nous rapproche vraiment beaucoup des astronautes volants, a déclaré le commentateur du lancement Ariane Cornell du siège de la société à Kent, Washington. Il y aura beaucoup de plaisir à venir en 2021.

Blue Origin prévoit de lancer des passagers payants, des touristes, des scientifiques et des astronautes professionnels pour de brefs sauts au-dessus du désert reculé de l’ouest du Texas. Il travaille également sur une plus grosse fusée, New Glenn, qui décollerait de Cap Canaveral ainsi qu’un atterrisseur lunaire pour les astronautes dans le cadre du programme lunaire Artemis de la NASA.

La capsule qui montait en flèche jeudi présentait les dernières mises à niveau de l’équipage: microphones et boutons-poussoirs pour les six sièges, panneaux muraux pour atténuer le bruit du moteur, un système d’alerte de sécurité et des commandes de température et d’humidité pour garder les passagers à l’aise et les grandes fenêtres libres. de brouillard.

L’équipe de lancement et d’atterrissage a été réduite en raison de la pandémie.

New Shepard porte le nom du premier Américain dans l’espace, Alan Shephard. New Glenn rend hommage à John Glenn, le premier Américain en orbite.

