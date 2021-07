Blue Origin lance Jeff Bezos dans l’espace mardi : ce qu’il faut savoir

Blue Origin, la société spatiale fondée par le président exécutif d’Amazon Jeff Bezos en 2000, teste des prototypes de sa fusée et de sa capsule New Shepard depuis plus d’une décennie.

Il est également l’un des nombreux milliardaires qui investissent des fonds dans des entreprises, Bezos affrontant Elon Musk et Richard Branson dans l’industrie spatiale en pleine croissance. Comme eux, la vision de Bezos pour son entreprise va au-delà du lancement de passagers fortunés lors de balades spatiales. La mission de Blue Origin est de créer « un avenir où des millions de personnes vivent et travaillent dans l’espace au profit de la Terre », et Bezos considère le vol de mardi comme la prochaine étape vers la réalisation de cet objectif.

Sa réputation d’Amazon le précédant, le Bezos de 57 ans n’a guère besoin de présentation. Mais sa connexion et sa passion pour les vols spatiaux le font. Le magnat du commerce électronique a grandi inspiré par les atterrissages lunaires d’Apollo et a été fortement influencé par les enseignements du visionnaire de l’espace Gerard O’Neill pendant ses études à Princeton.

Bezos a passé la majeure partie de son temps au cours des deux dernières décennies à se concentrer sur Amazon, mais en cours de route a régulièrement vendu des actions du géant de la technologie pour financer le développement de Blue Origin – à hauteur de 1 milliard de dollars par an ou peut-être plus. Plus tôt ce mois-ci, Bezos a quitté ses fonctions de PDG d’Amazon, de nombreux acteurs de l’industrie spatiale s’attendant à ce qu’il passe plus de temps à se concentrer sur le développement de Blue Origin. Au-delà de sa fusée New Shepard, la société développe la fusée orbitale New Glenn, une écurie de moteurs de fusée et un atterrisseur lunaire avec équipage.

Lors de la vérification des progrès de Blue Origin dans le désert, Bezos est généralement vu dans un chapeau de cow-boy et des bottes – apparemment en conflit avec son apparence plus connue en tant que magnat des affaires bien habillé. Mais alors que ses tenues correspondent davantage à la scène des éleveurs ruraux, les fusées étincelantes de sa société spatiale contrastent fortement. Les installations de Blue Origin peuvent être vues à des kilomètres sur l’autoroute qui traverse la vallée, et le vaisseau spatial blanc et propre de la société s’avance encore plus clairement.