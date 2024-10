Blue Origin est étrangement vague sur le lancement de sa fusée hier

Ils sont étrangement avares de détails.

Après quelques revers mineurs, Blue Origin a finalement lancé mercredi son dernier modèle de vaisseau spatial New Shepard.

La mission, NS-27, a décollé vers 11h30 dans l’ouest du Texas, marquant le premier vol du deuxième véhicule New Shepard conçu pour transporter des passagers humains au-dessus de la Terre mais pas en orbite, bien que pour ce test, il n’était pas équipé d’équipage.

Blue Origin, cependant, a été inhabituellement avare de certains détails entourant le lancement. Comme EspaceActualités rapportsla société appartenant à Jeff Bezos n’a pas rendu publiques les statistiques de vols comme elle le fait habituellement.

De plus, le véhicule semble avoir atteint une altitude inférieure de près de trois kilomètres à celle qu’il atteint habituellement, d’après le flux en direct du lancement. Blue Origin a confirmé EspaceActualités que la capsule du vaisseau spatial a atteint un sommet d’altitude de 63,6 milles – alors qu’un vol précédent avait atteint 65,4 milles.

C’était apparemment assez proche de la réalité pour Blue Origin, qui s’est abstenu d’expliquer pourquoi New Shepard a volé plus bas que d’habitude. « Les performances de vol étaient nominales et conformes aux objectifs de cette mission de sauvetage », a déclaré un porte-parole. EspaceActualités.

Couleurs volantes

Le dernier modèle New Shepard comprend une fusée de premier étage appelée Booster 5 et la nouvelle capsule d’équipage de Blue Origin, RSS Kármán Line, qui a effectué son premier vol avec cette mission. Dans un déclarationla société affirme que la ligne Kármán – du nom d’une frontière communément convenue entre l’atmosphère terrestre et l’espace – aura des performances et une réutilisabilité améliorées par rapport à son prédécesseur, qui a effectué jusqu’à présent huit missions avec équipage.

Initialement, le nouveau modèle devait être lancé le 7 octobre, mais a été reporté en raison d’un problème technique. Une nouvelle tentative une semaine plus tard a de nouveau été annulée en raison d’une erreur GPS.

Au cours de cet essai en vol, la pile fusée-capsule s’est séparée environ quatre minutes après le décollage. Le propulseur s’est ensuite dirigé vers le site de lancement et a effectué un atterrissage contrôlé.

Quelques minutes plus tard, la capsule a été parachutée vers une étendue désertique ouverte.

Chargé

En plus de démontrer les capacités de vol du véhicule, la mission NS-27 a également transporté une douzaine de charges utiles, dont cinq sur le booster et sept à l’intérieur de la capsule de l’équipage.

En grande partie à des fins de recherche, ceux-ci contenaient de nouveaux systèmes de navigation pour New Shepard et son plus grand cousin, la fusée lourde New Glenn, ainsi que des capteurs de détection de lumière et de télémétrie à utiliser dans les futures missions lunaires, a déclaré Blue Origin.

Au total, le test poursuit le retour de Blue Origin au lancement, après que New Shepard ait été cloué au sol pendant six mois à la suite d’un vol bâclé avec son véhicule phare il y a plus de deux ans. La raison pour laquelle l’entreprise a choisi d’être moins transparente sur cette dernière réalisation est cependant déroutante.

