Blue Origin a dévoilé un modèle grandeur nature de son prochain atterrisseur lunaire, Blue Moon Mark 1 (MK1), franchissant ainsi une étape importante dans ses plans visant à faciliter le transport de marchandises vers la surface de la Lune.

Le projet chinois d’envoyer des astronautes sur la Lune

Vendredi, Blue Origin exhibaient un démonstrateur du Blue Moon Mark 1, offrant au public et à la communauté aérospatiale un premier aperçu réaliste du futur atterrisseur lunaire. Ce développement est crucial pour le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune et à y établir une présence humaine durable d’ici la fin de la décennie.

Ce dévoilement s’inscrit dans la lignée Le contrat de 3,4 milliards de dollars de Blue Origin avec la NASA, annoncé le 19 mai. Dans le cadre de ce contrat, Blue Origin est chargé de concevoir, construire, tester et vérifier le système d’atterrissage humain, connu sous le nom de Blue Moon. Blue Moon Mark 1 fait partie de l’accord : un atterrisseur cargo lunaire qui servira de mission d’exploration pour la version à dimension humaine. Blue Origin s’est associé à plusieurs entreprises pour le projet, formant l’équipe nationale composée de Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic et Honeybee Robotics.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a assisté au dévoilement dans les installations de production de l’entreprise à Huntsville, en Alabama, un rassemblement auquel participait également le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos. Le modèle est apparu en blanc avec une bordure dorée saisissante, comprenant le logo emblématique en plumes de Blue Origin.

Le Blue Moon de 16 mètres de haut sera disponible en deux configurations : une conçue pour faire atterrir des humains sur la surface lunaire et une autre pour livrer des marchandises et des équipements. Les deux configurations sont capables de livrer jusqu’à 30 tonnes métriques. “Nos atterrisseurs Blue Moon sont conçus pour le jour futur où la glace lunaire pourra être utilisée pour fabriquer [liquid oxygen] et [liquid hydrogen] propulseurs sur la Lune », Blue Origin expliqué sur X.

Une image conceptuelle du MK1 de Blue Origin. Image : Origine bleue

Blue Moon MK1 est un atterrisseur cargo lunaire à lancement unique conçu pour rester à la surface de la Lune, offrant une solution fiable et économique pour accéder à l’environnement lunaire. Il est conçu pour tirer parti du carénage de 7 mètres du prochain lanceur New Glenn de la société, lui permettant de livrer jusqu’à 3 tonnes de fret à n’importe quel endroit de la surface lunaire. selon à Blue Origin.

La première mission de cette série, MK1-SN001 ou Mission Pathfinder, servira de démonstration critique, testant des systèmes vitaux tels que le moteur BE-7, les systèmes de propulsion et de propulsion par fluide cryogénique, l’avionique, les communications descendantes continues et l’atterrissage de précision avec une précision de moins de 328 pieds (100 mètres). Cette mission sera extrêmement importante pour valider la technologie avant les tests sans équipage du système d’atterrissage humain de la NASA de Blue Origin. Suite à la mission Pathfinder, MK1 sera mis à la disposition des clients.

Image conceptuelle du système d’atterrissage humain Blue Moon de Blue Origin. Image : Origine bleue

L’atterrisseur lunaire de Blue Origin devrait jouer un rôle essentiel dans la mission avec équipage Artemis 5 de la NASA, prévue pour 2029. En parallèle, SpaceX a également été chargé de développer le système d’atterrissage humain pour les précédents Artemis 3 (prévu pour 2025 ou 2026) et Artemis. 4 missions (vers 2028), soulignant l’engagement de la NASA à travailler avec un ensemble diversifié de partenaires commerciaux.

