Blue Origin de Jeff Bezos vend un siège de vol spatial aux enchères pour 28 millions de dollars

L’entreprise spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a mis aux enchères samedi un siège pour son premier vol spatial en équipage pour 28 millions de dollars.

L’enchérisseur gagnant, dont le nom n’a pas été dévoilé, volera au bord de l’espace avec le fondateur d’Amazon et son frère Mark sur la fusée New Shepard de Blue Origin dont le lancement est prévu le 20 juillet. La société révélera le nom du gagnant de l’enchère « dans les semaines qui suivent ».

New Shepard, une fusée qui transporte une capsule à une altitude de plus de 340 000 pieds, a effectué plus d’une douzaine de vols d’essai réussis sans passagers, dont un en avril dans les installations de la société dans le désert du Texas. Le système autonome est conçu pour transporter jusqu’à six personnes. La capsule a des fenêtres massives pour donner aux passagers une vue de la terre en dessous pendant environ trois minutes en apesanteur, avant de retourner sur Terre.