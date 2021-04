La vidéo de l’annonce montre Bezos se rendant dans la capsule de New Shepard après le vol d’essai de la société plus tôt ce mois-ci. Il le montre en train de traverser le désert du Texas, l’emplacement reculé de l’installation de lancement de New Shepard – notamment au volant d’un camion électrique Rivian R1T, arborant la plume emblématique de Blue Origin.

Blue Origin n’a pas révélé le prix des billets, indiquant seulement que plus de détails seront communiqués le 5 mai à ceux qui soumettront leur nom et leur e-mail sur un formulaire sur le site Web de l’entreprise.

New Shepard est conçu pour transporter jusqu’à six personnes à la fois lors d’un trajet au-delà du bord de l’espace, les capsules des vols d’essai précédents atteignant une altitude de plus de 340000 pieds (ou plus de 100 km). La capsule, qui a des fenêtres massives pour donner une vue aux passagers, passe jusqu’à 10 minutes en apesanteur avant de retourner sur Terre.

La fusée se lance verticalement, le propulseur se détachant et retournant atterrir sur une dalle de béton à proximité. Le retour de la capsule est ralenti par un jeu de parachutes, avant d’atterrir en douceur dans le désert.