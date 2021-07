Blue Origin de Jeff Bezos apporte le tourisme spatial à la petite ville texane de Van Horn

Pendant des années, le papier à en-tête officiel de la petite ville de Van Horn, soigneusement niché parmi les contreforts des montagnes de Guadalupe, disait simplement : « Agriculture, élevage, exploitation minière ».

Et bien qu’il y ait encore de l’agriculture et de l’élevage dans cette communauté de l’extrême ouest du Texas, et qu’une mine de talc fonctionne toujours à la périphérie de la ville, il y a une autre activité en plein essor en son sein : le tourisme spatial.

Le port spatial tentaculaire de Blue Origin, la société fondée par le magnat des affaires Jeff Bezos en 2000, est situé à environ 25 miles à l’extérieur de la ville d’environ 1 800 habitants sur ce qui était autrefois un ranch désertique désolé. Mardi, la société prévoit de lancer quatre personnes pour un voyage de 10 minutes dans l’espace, dont Bezos, son frère Mark, la pionnière de l’aviation Wally Funk et Oliver Daemen, un Néerlandais de 18 ans et un remplissage de dernière minute. pour le gagnant d’une vente aux enchères caritative de 28 millions de dollars qui a eu un conflit d’horaire. Funk, à 82 ans, et Daemen deviendront les personnes les plus âgées et les plus jeunes de l’espace.

« C’est le grand buzz dans cette petite ville », a déclaré Valentina Muro alors qu’elle appelait un client au Broadway Café le long de la rue principale de Van Horn. « Cela a en quelque sorte mis Van Horn sur la carte un peu plus qu’il ne l’était. »

La ville, qui a germé à la fin des années 1800 lors de la construction du Texas and Pacific Railway, est maintenant principalement une halte pour les voyageurs le long de l’Interstate 10, parallèle à la route principale de la ville, parsemée d’hôtels, de restaurants, de relais routiers et dépanneurs.

« Notre plus grande force motrice est le dollar du tourisme », a déclaré Becky Brewster, maire de Van Horn.

La proximité de la ville avec le parc national de Big Bend, les montagnes Guadalupe, une ancienne barrière de corail qui comprend les quatre plus hauts sommets du Texas, et les cavernes de Carlsbad au Nouveau-Mexique en font également une halte idéale pour les touristes.

« Nous nous connectons souvent au carrefour du Texas Mountain Trail », a déclaré Brewster. “Nous sommes ici au centre et cela peut être votre plaque tournante pour toutes vos aventures dans l’extrême ouest du Texas.”

Quant à l’impact que les opérations de Blue Origin ont eu sur la ville, la réaction des habitants est mitigée. Alors que les employés et les sous-traitants travaillent dans l’installation depuis environ 2005, Brewster a déclaré que cela ne faisait que cinq ans environ que les travailleurs de Blue Origin ont commencé à s’intégrer dans la communauté.

« Quand ils étaient dans les étapes de développement, Blue Origin était si secret sur ce qui se passait, leurs gens ne pouvaient pas vraiment socialiser parce qu’ils ne pouvaient pas parler de leur travail et de choses comme ça », a déclaré Brewster. « Et c’était comme, voici le peuple Blue Origin et voici le peuple Van Horn. Mais cela commence à changer pour le mieux.

L’un des obstacles à la connexion des habitants et des scientifiques et ingénieurs qui travaillent à Blue Origin est celui qui sévit dans de nombreuses communautés rurales américaines – le manque de logements disponibles. Un développeur local a construit une douzaine de maisons de deux chambres et un petit complexe d’appartements, et tous ont été rapidement loués aux employés de Blue Origin. Sur les quelque 250 employés et sous-traitants qui travaillent dans l’installation, Brewster a déclaré qu’environ 40 % seulement vivaient à Van Horn.

Krissy Lerdal, dont le mari est ingénieur pour l’entreprise, a déclaré qu’il avait vécu dans un hôtel local pendant plus de quatre ans avant de finalement déménager sa famille à Van Horn du Nouveau-Mexique.

« Lorsque nous avons cherché à acheter ici, il y avait cinq maisons sur le marché, dont aucune n’a passé l’inspection, et nous avons donc dû apporter une maison modulaire », a déclaré Lerdal. « Ce n’est pas la maison de mes rêves, mais le logement manque.

Pourtant, au cours des trois ans et demi qu’elle a vécu ici, Lerdal a déclaré qu’elle avait travaillé dur pour s’intégrer dans la communauté. Ses enfants fréquentent le système scolaire local et elle a rejoint la Women’s Service League, qui collecte des fonds pour des bourses. Elle siège également au conseil de zonage de la ville.

« Je sais que les gens qui vivent ici et ont acheté des maisons ici ont fait de gros efforts pour s’impliquer », a-t-elle déclaré. « C’est difficile quand la majeure partie de la communauté est liée. Nous sommes des outsiders et nous ne voulons pas marcher sur les pieds, mais nous voulons être impliqués, et c’est une ligne difficile à suivre.

« Je suis content d’avoir l’impression de faire partie de la communauté, mais certaines personnes ne se sentent pas comme ça. »

Linda McDonald, résidente de longue date de Van Horn et greffière de district du siège du comté de Culberson, a déclaré que même si elle était étonnée de la perspective que des personnes soient lancées dans l’espace depuis pratiquement son arrière-cour, elle se hérisse à la suggestion que Blue Origin a mis Van Horn Sur la carte.

«Nous sommes déjà sur la carte», a-t-elle déclaré à un groupe d’environ 100 diplômés de l’école secondaire Van Horn lors d’un récent rassemblement et d’une réunion d’encouragement qui faisaient partie du jubilé annuel de la ville. « Vous nous avez aidés à nous faire connaître et nous devrions en être fiers. »

