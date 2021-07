Blue Origin de Jeff Bezos affiche la «plus grande fenêtre spatiale» lors d’un face-à-face avec Galactic

L’espace était autrefois un endroit où seuls des astronautes hautement entraînés se rendaient pour effectuer des opérations et des explorations spatiales complexes. Mais ce n’est plus le cas. Des entreprises comme Blue Origin et Virgin Galactic proposent un voyage dans l’espace aux « roturiers ». Cependant, ces « roturiers » sont en fait des ultra-riches.

Récemment, le compte Twitter officiel de Blue Origin a publié une comparaison entre leur voyage dans l’espace et ce que propose Virgin Galactic. Le message entend tracer une ligne claire entre les deux services proposés, Blue Origin prenant la tête du comparatif. La chose la plus notable dont ils se vantent, ce sont leurs fenêtres.

Dès le début, New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne Kármán, donc aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de leur nom. Pour 96 % de la population mondiale, l’espace commence à 100 km de la ligne Kármán, reconnue internationalement. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ– Origine bleue (@blueorigin) 9 juillet 2021

Qualifiée de « plus grandes fenêtres de l’espace », Blue Origin sait se vendre car, soyons honnêtes, un voyage dans l’espace doit être axé sur la vue. La nouvelle capsule Shephard que l’entreprise utilise aura des fenêtres aux dimensions 42 « x 28 », tandis que la Virgin Galactic a les fenêtres standard de la taille d’un avion.

Jetons un coup d’œil à quelques différences supplémentaires :

Blue Origin fera asseoir ses passagers au sommet d’une fusée dans sa nouvelle capsule Shephard, tandis que Virgin Galactic utilisera un « avion à haute altitude ». Blue Origin prétend voler au-dessus de la ligne Karman, la limite de l’espace internationalement reconnue, c’est-à-dire 100 km, tandis que Virgin Galactic volera à une hauteur de 80 km. Blue Origin prétend également avoir un impact minimal sur la couche d’ozone tout en mentionnant un impact élevé du vol de Virgin Galactic.

À première vue, le moyen de transport des deux sociétés semble différent, mais il est encore trop tôt pour décider si un voyage sera meilleur que l’autre. Ceux qui dépensent une énorme somme d’argent pour goûter au paradis pour l’été détermineront celui qui remportera la couronne ici. Virgin Galactic a décollé avec son propriétaire Richard Branson le 11 juillet et Blue Origin est sur le point de partir en voyage, avec son propriétaire, le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le 20 juillet.

